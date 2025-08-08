Tunisie: «Mafia», «corruption», «dégage» - La colère gronde contre l'Ugtt

8 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Samir Dridi

Une manifestation a eu lieu hier, jeudi 7 août, devant le siège de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Place Mohamed-Ali à Tunis. Hommes et femmes, drapés du drapeau national, entonnant l'hymne national, ont scandé des slogans hostiles au syndicat, accusé d'être une « mafia » et le « symbole de la corruption ».

Les protestataires ont exigé la dissolution du bureau actuel de l'Union, ainsi que le départ de son secrétaire général, Noureddine Taboubi, qualifié de « lâche ». Ils ont brandi des pancartes dénonçant la « dilapidation de l'argent du peuple » et répété à plusieurs reprises le slogan « Dégage ! ».

L'Ugtt contre-attaque et dénonce une tentative d'assaut

En réaction, l'Ugtt a publié un communiqué au ton ferme, condamnant une « tentative d'intrusion » orchestrée, selon elle, par des « groupes criminels» agissant sur ordre de campagnes de mobilisation. L'organisation a comparé ces agissements aux méthodes des anciennes Ligues de protection de la révolution, affirmant qu'elle entend poursuivre en justice les auteurs présumés de cette tentative d'intrusion.

« Il s'agit d'une manoeuvre visant à semer la discorde et la violence dans le pays. Les syndicalistes doivent se mobiliser pour défendre leur organisation », peut-on lire sur la page officielle de l'Ugtt. Et d'ajouter : « Les bâtisseurs de l'Union sont là, prêts à défendre leur organisation face à des bandes expertes en manipulation. Ils tiennent bon, résistent et protègent la centrale syndicale. »

Polémique autour de l'absence de Taboubi

La tension a été exacerbée par une polémique autour du congé pris par Noureddine Taboubi à la veille de la manifestation. Son absence a alimenté les rumeurs sur un possible départ ou une tentative de le remplacer en urgence.

Le porte-parole de l'Ugtt, Sami Tahri, est intervenu pour démentir fermement ces informations. Dans une déclaration radiophonique, il a qualifié ces rumeurs de « fausses et infondées », accusant des « parties hostiles » de chercher à semer la confusion dans les rangs syndicaux et à déstabiliser l'opinion publique. Il a précisé que Taboubi est simplement en congé et qu'il reprendra ses fonctions à l'issue de cette période, tout en n'excluant pas un retour anticipé, vu la gravité de la conjoncture actuelle.

Un dispositif de sécurité a été déployé devant le siège de l'Ugtt afin de prévenir tout débordement et assurer la protection des lieux.

Dans un communiqué publié à l'issue de la manifestation, le bureau exécutif de l'Ugtt, par la voix de son secrétaire général par intérim, Farouk Ayari, a dénoncé ce qu'il a qualifié de «tentative d'agression» du siège de la centrale syndicale par un « gang étranger à l'organisation».

Le syndicat a qualifié aussi cette attaque de « lâche », l'assimilant aux méthodes des anciennes Ligues de protection de la révolution. Il a appelé le ministère public à ouvrir une enquête urgente sur les actes d'agression, de diffamation, de calomnie et d'incitation à la violence survenus ce jour-là. Le communiqué exhorte par ailleurs les syndicalistes à se mobiliser pour défendre leur organisation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.