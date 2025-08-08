Tunisie: Le ministre de la santé préside une rencontre d'évaluation de la mission sanitaire de la saison du Hajj 2025

Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a présidé, vendredi après-midi à l'hôpital Razi de la Manouba, une réunion d'évaluation et d'hommage dédiée aux membres de la mission médicale ayant accompagné les pèlerins tunisiens durant la saison du Hajj 2025.

Il a salué le succès du plan de prise en charge sanitaire, assuré par 28 équipes médicales mobiles, dont 19 médecins généralistes et urgentistes, ainsi que 9 médecins spécialistes, malgré un effectif réduit par rapport à 2024. Le ministre a souligné le rôle essentiel de cette mission dans l'accompagnement des pèlerins, en leur offrant des soins préventifs, proactifs et curatifs, depuis leur arrivée en Arabie saoudite jusqu'à la fin des rites.

Cette rencontre a également permis de dresser un bilan des forces et des insuffisances, en vue d'améliorer l'organisation sanitaire pour la prochaine saison du pèlerinage.