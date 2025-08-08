Tunisie: Entrée en service de la gare de Béja prévue pour fin août

La gare ferroviaire de Béja sera opérationnelle d'ici la fin du mois, selon une annonce publiée ce jour sur la page officielle du gouvernorat.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de travail tenue récemment au siège du gouvernorat, en présence du gouverneur de la région, Ahmed Ben Kharat, des représentants des parties concernées, ainsi que de l'entreprise chargée de la réalisation du projet.

La réunion a été suivie par une visite de terrain effectuée avant-hier à la gare par le gouverneur et le président-directeur général de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux.

Par ailleurs, les différentes parties ont convenu d'accélérer la finalisation des travaux secondaires liés au projet, lesquels devraient être achevés d'ici la fin du mois d'octobre 2025.