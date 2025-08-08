Tunisie: Le ministre du Tourisme en visite de travail à Sfax - Un potentiel important à renforcer

Le ministre du Tourisme a assuré que l'Etat est en passe de donner au secteur les moyens de relance avec une vision innovante, tout en impliquant les structures et les conseils locaux afin de garantir la meilleure intégration.

La révision des textes législatifs et la promotion des investissements touristiques font partie des atouts de cette nouvelle approche.

Dans le cadre d'une série de visites de terrain dans différents gouvernorats du pays, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, en compagnie du gouverneur de la région,. Mohammed Hajri, a effectué, les 4 et 5 août, une visite de travail dans le gouvernorat de Sfax. Une visite qui a été consacrée au suivi de l'avancement des activités des secteurs du tourisme et de l'artisanat dans la région.

Cette visite, selon un communiqué du département, comprenait des inspections d'un certain nombre d'établissements d'hébergement et d'installations touristiques et d'artisanat de la région, ainsi que des rencontres directes avec des artisans et des professionnels pour s'enquérir de leurs préoccupations et recueillir leurs propositions.

Le ministre, en collaboration avec le gouverneur de la région, a également présidé une première séance de travail sur l'île de Kerkennah avec des professionnels du tourisme et des artisans, au cours de laquelle ils ont discuté des moyens de résoudre les problèmes entravant leurs activités et de booster le rythme de réalisation des investissements, de manière à renforcer le dynamisme touristique de l'île et à soutenir sa durabilité.

Le lendemain, le siège du gouvernorat de Sfax a accueilli une deuxième séance de travail prolongée, présidée par le ministre et le gouverneur de la région, en présence d'un certain nombre de professionnels, d'investisseurs, de représentants des administrations régionales, de députés de l'Assemblée des représentants du peuple,ARP, du Conseil national des régions et des districts, du conseil local, ainsi que des responsables d'institutions sous la tutelle du ministère.

La séance a été consacrée à l'écoute des propositions et de la vision des conseils locaux dans le cadre du plan de développement 2026-2030. A cette occasion, le débat a porté, entre autres, sur les moyens de résoudre les problèmes des projets bloqués, et ce en partant de la vision et des solutions radicales émanant de la région elle-même. Ont été également évoqués les moyens de coordination avec les municipalités concernées, afin d'assurer la réalisation de ces projets et d'atteindre les objectifs de développement escomptés.

À la clôture de cette visite, le ministre du Tourisme a souligné les atouts touristiques, naturels, culturels et historiques uniques dont jouit le gouvernorat de Sfax, et la diversité de ses filières touristiques, dont le tourisme médical, le tourisme de conférences, et le tourisme balnéaire, sportif et culturel. Tekaya a affirmé que le ministère travaille à renforcer ces potentiels en stimulant les investissements, soulignant dans le même contexte qu'un certain nombre de textes législatifs sont en cours de révision dans le cadre de la révolution législative.

De même, les cahiers des charges déterminant les conditions d'hébergement touristique alternatif ont été élaborés et seront prochainement publiés. Cela contribuera, d'après le communiqué du ministère, à augmenter la capacité d'hébergement et à renforcer la compétitivité de la région

Le ministre a également évoqué les programmes et projets touristiques des municipalités de la région qui seront soutenus, notamment en matière de protection de l'environnement, de propreté et de viabilisation. Cela permettra de fournir les équipements et outils nécessaires par le biais du Fonds de protection des zones touristiques.