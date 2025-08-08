Tunisie: Face aux manoeuvres et aux pratiques louches - Le peuple plus que jamais mobilisé

Pour le Chef de l'Etat, les manoeuvres de déstabilisation, les tentatives visant à ternir l'image du pays et les campagnes de dénigrement menées par ceux qui ont vendu leur âme à l'étranger sont vouées à l'échec.

Pour la simple raison que le peuple tunisien a atteint un stade de maturité et de discernement qui lui permet de distinguer le vrai du faux. Et de démasquer les complots et leurs auteurs avant qu'ils ne passent à l'action.

Comme à son habitude, le Président de la République demeure attentif à tout ce qui a trait à la marche quotidienne de la vie sociale, économique, politique, culturelle et environnementale du pays. Et ceux qui croient qu'il ne concentre son intérêt et ne consacre sa sollicitude qu'à la dimension politique, plus particulièrement en ce moment où le monde entier suit ce qui se passe à Gaza et ce que l'ennemi sioniste projette de réaliser, avec la bénédiction de Trump, en vue d'éradiquer totalement la résistance palestinienne, se trompent énormément.

Dans la mesure où le Chef de l'Etat ne manque pas une opportunité pour rappeler, haut et fort, le soutien ininterrompu du peuple tunisien à la cause juste du peuple palestinien frère et loin de tout alignement idéologique ou partisan et pour exhorter la communauté internationale, notamment les puissance qui ont leur poids sur la scène mondiale, à assumer leur responsabilité de protection du peuple palestinien qui subit une guerre d'épuration sans précédent dans l'histoire du monde, sous l'aval des pays qui prétendent être les protecteurs des droits de l'homme et de la liberté sacrée des peuples de décider de leur destin, loin de toute forme de tutelle, de mainmise ou de protection amicale.

Faut-il rappeler, dans cet ordre d'idées, la teneur profonde du discours tenu par le Chef de l'Etat à l'adresse de l'envoyé du Président Trump, chargé des Affaires du Moyen-Orient, discours dans lequel il a réussi, photos accablantes à l'appui, à démasquer la lâche compromission de l'Occident, en premier lieu Washington, dans la tragédie humaine qui sévit dans la bande de Gaza, connue comme étant la terre des prophètes, de la tolérance et de la coexistence pacifique entre les peuples. Bien avant la naissance des religions que les faux adeptes ont transformée malheureusement en guerres confessionnelles interminables.

Le Chef de l'Etat se distingue, en outre, par sa capacité à analyser sereinement les événements à caractère international et à éclairer les Tunisiens en utilisant les termes appropriés sur les réalités qui poussent les Américains par exemple à revoir leur soutien inconditionnel à l'ennemi sioniste, tout simplement parce que conscients, enfin, que Netanyahu et Trump les poussent vers le gouffre.

En parallèle, Kaïs Saïed accorde son attention pour démasquer les manoeuvres de ceux qui ont décidé de trahir leur pays, d'exploiter toutes les erreurs, aussi minimes soient-elles, en vue de discréditer le gouvernement en place et de se mobiliser, jour et nuit, dans l'objectif d'inciter les pays partenaires de la Tunisie à réviser leurs conventions de coopération ou de partenariat avec les entreprises tunisiennes, voire à les annuler purement et simplement.

Sans oublier les pratiques consistant à profiter des quelques fautes commises par certains responsables des festivals dans les différentes régions pour stigmatiser la politique culturelle du pays et prétendre que l'argent public est dépensé aveuglément au profit de chanteurs de troisième catégorie et de chanteuses-danseuses de cabaret qui profitent des centaines de milliers de dinars qu'on leur sert en devises.

Alors que les nationaux, plus particulièrement les producteurs d'actes culturels connus comme étant «démocrates», sont marginalisés et privés injustement de faire prévaloir auprès de leurs concitoyens leur talent de créateurs «libres et affranchis».

En recevant, mercredi 8 août, la Cheffe du gouvernement, Mme Sarra Zaâfrani Zenzri, le Président de la République a cru bon de rappeler une vérité considérée, désormais, comme une constante fondamentale: «Le peuple tunisien saura déjouer toute manoeuvre».