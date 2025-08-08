Tunisie: Visite de la ministre de l'Industrie au centre de pilotage de la STEG

Le vendredi, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a effectué une visite de travail au Centre national de pilotage du système électrique, relevant de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG). Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour garantir la stabilité du réseau électrique tunisien, particulièrement en période de forte consommation.

Durant cette visite, la ministre s'est informée des mécanismes de gestion de la production et du transport de l'électricité, ainsi que des technologies de surveillance utilisées pour maintenir un équilibre constant entre l'offre et la demande énergétique. Elle a aussi mis en lumière l'importance de l'analyse instantanée des données pour anticiper les pannes et améliorer la réactivité du réseau.

Focus sur le Centre de Surveillance de la performance des stations de production

Fatma Thabet Chiboub s'est également rendue au Centre de Surveillance et de Diagnostic de la Performance des Stations de Production d'électricité, rattaché à la Direction centrale de la production. Ce centre joue un rôle clé dans le suivi en temps réel des unités de production, permettant de détecter rapidement les anomalies, de prévoir les défaillances et d'éviter les coupures imprévues.

Réunion stratégique avec les responsables de la STEG : défis et solutions

La visite s'est poursuivie par une réunion de travail avec les cadres de la STEG. Plusieurs sujets cruciaux ont été abordés, notamment :

La satisfaction de la demande énergétique pendant la saison estivale ;

Les déséquilibres du bilan énergétique national ;

L'impact croissant des changements climatiques sur la production et la consommation d'énergie.

Cette réunion a permis d'examiner des pistes concrètes pour garantir un approvisionnement continu en électricité, améliorer la qualité du service et moderniser les infrastructures du réseau électrique.