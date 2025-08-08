Tunisie: L'USBG a rebâti son équipe - En un temps record !

Une liste équilibrée de dix recrutements a été rapidement mise sur pied. Après Salah Harrabi et Borhane Hakimi, Bilel Ifa pourrait être le dernier arrivant du mercato estival.

Il y a un peu moins d'un mois, la mission de construire un effectif bien étoffé avec des joueurs de valeur semblait impossible à Ben Guerdane. Mais on a appris à l'USBG, au fil des saisons écoulées, à façonner en peu de temps un nouveau groupe de joueurs. Qu'importe le nombre impressionnant des partants à la fin du championnat, il y a eu toujours des solutions.

El les nouvelles recrues ont souvent été de qualité et ont rassuré. Cet été, il n'y a pas donc eu exception. En deux semaines, après quelques séances d'entraînement et un petit stage de préparation, le duo Nidhal Khiari-Nizar Sansa a construit l'ossature d'un groupe. Elle a été bâtie autour de quelques éléments de la saison écoulée.

Les Ghazi Abderrazak, Adem Taous, Mohamed Lahbib Yeken et Mohamed Nasr Hamed, éléments clés de la défense, ont renouvelé leur contrat. Il ne restait qu'à colmater les autres postes vacants. Lassaâd Hammami et Mohamed Karkouba ont signé respectivement pour 2 et 3 saisons comme gardiens de but. Salah Harrabi, après son passage au CSS, est un renfort de poids pour la charnière centrale de la défense.

Khemaïes Maâouani et Chedli Kacem seront, eux, la nouvelle pierre angulaire du milieu de terrain. Avec le renouvellement du contrat de Junior Bida, la sécurité est bien assurée au niveau de la récupération et de la relance.

Devant, c'est un compartiment offensif new look, remodelé à cent pour cent. Farouk Mimouni, Fedi Felhi et Borhane Hakimi animeront le jeu sur les ailes de l'attaque. Idriss Mhirsi et Iyed Hadj Khlifa seront les nouveaux fers de lance de l'équipe.

Liste équilibrée

Une liste équilibrée de nouvelles recrues a été arrêtée avant le premier match contre l'OB dimanche.

On parle d'un possible accord avec Bilel Ifa comme ultime renfort de l'axe central de la défense. Ghazi Abderrazak et ses partenaires ont gagné leur match amical contre une modeste sélection de joueurs étrangers amateurs par 5 buts à 1 (buts d'Idriss Mhirsi, Junior Bida, Iyed Hadj Khlifa, Adem Taous et d'un joueur nigérien en période d'essai ). Un succès qui ne peut constituer une référence, mais bon pour le moral avant d'attaquer la compétition.