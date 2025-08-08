Afrique: Vers la création d'un centre régional de biotechnologie pour former, produire et coopérer avec le continent

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a annoncé ce vendredi, lors d'une réunion avec plusieurs chercheurs et experts en biotechnologie, l'étude d'un projet ambitieux visant à créer un centre régional de biotechnologie en Tunisie.

Ce centre devrait offrir des parcours de formation de haut niveau, favoriser la production de matières biologiques, attirer les investissements étrangers et renforcer la coopération scientifique, notamment avec les pays africains.

Le ministre a affirmé que la Tunisie dispose de compétences scientifiques reconnues et d'un tissu industriel performant, des atouts qui peuvent en faire une véritable plateforme régionale en matière de biotechnologie.

Mustapha Ferjani a appelé à accélérer les étapes de concrétisation de ce projet stratégique, insistant sur l'importance d'une approche partenariale entre les secteurs public et privé afin de transformer rapidement cette initiative en réalité.