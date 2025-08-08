Tunisie: Aucun cas de Chikungunya détecté dans le Tunisie, selon un expert en virologie

Le virologue Mahjoub Aouni a affirmé, ce vendredi 8 août, qu'aucun cas d'infection par le virus Chikungunya n'a été enregistré en Tunisie, tout en rassurant sur l'absence de risque de propagation épidémique dans le pays.

Intervenant sur les ondes de Diwan Fm, Aouni a expliqué que ce virus, récemment signalé en Chine, n'est pas nouveau et que sa présence est étroitement liée à son vecteur, le moustique. « Le moustique se développe dans des zones humides, riches en eaux stagnantes et en marécages », a-t-il précisé, ajoutant que la transmission du virus se fait d'un individu infecté à un autre, mais qu'il n'est pas mortel.

Selon lui, les cas recensés à l'étranger demeurent isolés et ne traduisent pas une dynamique de transmission de type épidémique.

Les symptômes les plus fréquents de l'infection sont une forte fièvre, des vomissements, des douleurs musculaires et céphalées, une fatigue intense, ainsi qu'une rougeur des yeux.

Pour limiter les risques, Mahjoub Aouni recommande de traiter les zones propices à la prolifération des moustiques et d'utiliser des répulsifs adaptés, aussi bien à la maison que sur les lieux de travail.

Pour rappel, les autorités chinoises ont récemment signalé une hausse préoccupante des infections au Chikungunya, avec plus de 7 000 cas confirmés au début du mois d'août, majoritairement concentrés dans la ville de Foshan.