Congo-Kinshasa: Le ministère de l'Économie enquête sur les disparités de prix dans les supermarchés

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Face aux plaintes des consommateurs congolais, une délégation du ministère de l'Économie nationale, conduite par le directeur de cabinet Albert Kasongo Mukonzo, a mené jeudi 7 août une opération de vérification des prix dans plusieurs supermarchés de Kinshasa.

Cette mission, qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la promotion de la stabilité des prix, a permis de constater d'importantes disparités entre les différentes enseignes, selon un communiqué officiel du ministère de l'Economie.

« La situation des prix est une priorité pour le chef de l'État. Nous sommes ici pour observer la réalité sur le terrain, dans un contexte où les réseaux sociaux évoquent des hausses injustifiées », a déclaré Albert Kasongo.

La mission, prévue pour durer 15 jours, vise à collecter des données précises. « Il ne s'agit pas de sanctionner immédiatement, mais de dresser un rapport détaillé. L'autorité compétente décidera des mesures à prendre », a-t-il ajouté.

