Congo-Kinshasa: SOCODA - Les assemblées générales prévues en septembre, les membres appelés à régulariser leurs dossiers

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins (SOCODA) annonce la tenue de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire au mois de septembre 2025. À cet effet, le conseil d'administration invite tous les membres coopérateurs à se présenter à la direction générale pour régulariser leurs dossiers administratifs.

Le délai est fixé à sept jours ouvrables pour les résidents de Kinshasa, et à quinze jours pour ceux vivant en province ou à l'étranger, le cachet de la poste faisant foi.

Lors d'un point de presse tenu le jeudi 7 août au siège de la SOCODA, le président du conseil d'administration, l'artiste Jossart Nyoka Longo, a précisé que ces assemblées concernent exclusivement les membres coopérateurs, conformément aux statuts de la coopérative et à la législation de l'OHADA.

« Nous insistons : ces assemblées ne sont pas ouvertes aux sociétaires. Seuls les membres coopérateurs, créateurs d'oeuvres de l'esprit, sont concernés », a-t-il déclaré.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.