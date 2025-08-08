Congo-Kinshasa: SOCODA - Les assemblées générales prévues en septembre, les membres appelés à régulariser leurs dossiers

La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins (SOCODA) annonce la tenue de ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire au mois de septembre 2025. À cet effet, le conseil d'administration invite tous les membres coopérateurs à se présenter à la direction générale pour régulariser leurs dossiers administratifs.

Le délai est fixé à sept jours ouvrables pour les résidents de Kinshasa, et à quinze jours pour ceux vivant en province ou à l'étranger, le cachet de la poste faisant foi.

Lors d'un point de presse tenu le jeudi 7 août au siège de la SOCODA, le président du conseil d'administration, l'artiste Jossart Nyoka Longo, a précisé que ces assemblées concernent exclusivement les membres coopérateurs, conformément aux statuts de la coopérative et à la législation de l'OHADA.

« Nous insistons : ces assemblées ne sont pas ouvertes aux sociétaires. Seuls les membres coopérateurs, créateurs d'oeuvres de l'esprit, sont concernés », a-t-il déclaré.