Congo-Kinshasa: Cyberviolence verbale - Quand la diaspora dérape

8 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dans cet épisode, on parle de cyberviolence verbale et en particulier celle qui émane de certains compatriotes de la diaspora. Ces Congolais qui vivent à l'étrange restent profondément connectés à leur pays d'origine. Malgré la distance, ils jouent un rôle important dans les débats publics. Mais leurs discours, amplifiés par les réseaux sociaux, suscitent des réactions contrastées, parfois même des tensions.

Le lieu où l'on réside peut influencer la manière dont on s'exprime. Et pour certains Congolais vivant à l'étranger, cette liberté d'expression, combinée à la distance géographique, donne lieu à des discours critiques, parfois incendiaires, sur la situation politique et sociale en RDC.

Ces discours traduisent souvent une frustration légitime. Mais parfois, ils sont perçus comme excessifs et déconnectés des réalités locales. Alors, comment comprendre ce langage ? Quel est son impact sur notre vivre-ensemble ? Et comment construire un dialogue respectueux entre les Congolais d'ici et d'ailleurs ?

Pour en parler, Didier Mukaleng Makal, docteur en sciences de l'information et de la communication, journaliste et enseignant à l'Université de Lubumbashi

