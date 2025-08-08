Cameroun: Présidentielle 2025 - Bello Bouba Maïgari dévoile une vision audacieuse pour le pays

À l'approche d'une élection présidentielle décisive, Bello Bouba Maïgari s'impose dans le débat public avec un programme structuré autour de la gouvernance, de la refondation de l'État et d'un redressement économique massif. L'ancien ministre et leader de l'UNDP revient sur le devant de la scène avec une ambition assumée : reconstruire le Cameroun sur des bases solides, en rupture avec le statu quo.

L'un des piliers de sa proposition repose sur une réforme profonde de l'action publique, axée sur la transparence, la performance de l'administration et la redevabilité. En déclarant une lutte frontale contre la corruption et la gabegie, Bello Bouba inscrit sa candidature dans une dynamique de rupture, notamment à travers la modernisation des institutions et l'allègement des structures étatiques jugées obsolètes ou coûteuses.

Le candidat propose également un vaste chantier économique d'une envergure inédite. Évalué à 60 000 milliards FCFA, ce plan de relance baptisé « Marshall Camerounais » serait financé principalement par la mobilisation des ressources internes, selon une approche qualifiée d'audacieuse et de responsable. Ce plan se veut un levier d'investissement massif pour sortir le pays de l'impasse actuelle, tout en renforçant la souveraineté économique.

Mais la proposition de Bello Bouba ne se limite pas à l'économie. Elle aborde aussi les questions politiques majeures qui fracturent la nation. Il s'engage à ouvrir un débat inclusif sur la forme de l'État, condition essentielle à la résolution durable des crises régionales. Parallèlement, il plaide pour une amnistie générale des détenus d'opinion, l'indépendance effective de la justice, la réduction du mandat présidentiel à cinq ans renouvelable une seule fois, et le retour des dépouilles du président Ahmadou Ahidjo et de sa famille pour permettre un devoir de mémoire réconciliateur.

Ce programme se distingue également par sa dimension sociale et symbolique, notamment par la restauration de la mémoire des martyrs, et l'abaissement de l'âge électoral à 18 ans. Autant de signaux qui démontrent une volonté de rajeunissement politique, de justice historique et de réconciliation nationale.

À l'heure où le Cameroun traverse des turbulences politiques et économiques, la candidature de Bello Bouba Maïgari s'inscrit dans une démarche de transition maîtrisée. Il ne s'agit pas seulement de se présenter comme une alternative, mais comme le moteur d'un changement systémique. Reste à savoir si les Camerounais saisiront cette vision, portée par une promesse d'audace, d'ordre et de renouveau.