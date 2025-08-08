Afrique Australe: La Namibie et la Zambie prévoient de permettre les déplacements gratuits à travers la carte d'identité nationale

Addis-Abeba — La Namibie et la Zambie ont dévoilé un projet majeur pour la coopération et la mobilité régionales en Afrique australe.

Le projet permettra à leurs citoyens de traverser leur frontière commune en utilisant uniquement leur carte d'identité nationale, supprimant ainsi l'obligation traditionnelle de passeport.

L'initiative historique vise à améliorer les déplacements transfrontaliers, à renforcer les liens économiques et à stimuler l'intégration régionale.

L'annonce a été faite par le ministre namibien de l'Intérieur, de l'Immigration, de la Sûreté et de la Sécurité, Albert Kawana, lors des célébrations du 59e anniversaire de l'indépendance de la Zambie, qui se sont tenues à Windhoek, la capitale namibienne.

Kawana a confirmé que les deux gouvernements finalisent les préparatifs nécessaires à la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif de voyage.

« Bientôt, les ressortissants zambiens pourront entrer en Namibie avec leur seule carte d'identité », a déclaré Kawana. « Nous travaillons à la suppression progressive de l'obligation de passeport entre nos deux pays. »

S'il est mis en oeuvre avec succès, cet accord entre la Zambie et la Namibie constituera l'un des premiers corridors de voyage de la région basés sur la carte d'identité, reflétant ainsi la dynamique croissante en faveur d'une Afrique australe plus connectée et intégrée, a rapporté The Voice of Africa.

Le haut-commissaire de la Zambie en Namibie, Stephen Katuka, a salué cette annonce, soulignant les liens historiques et politiques forts entre les deux nations.

Il a souligné le soutien essentiel de la Zambie pendant la lutte de libération de la Namibie, fondement durable d'une coopération continue.

« Les peuples zambien et namibien partagent non seulement des frontières, mais aussi des liens profonds fondés sur des valeurs communes et un respect mutuel », a noté Katuka.

Les chefs d'entreprise et les organisations de la société civile des deux pays ont salué cette initiative, la considérant comme une avancée positive vers les objectifs plus larges de la SADC en matière d'intégration régionale, de coopération économique et de libre circulation des personnes.

Les observateurs voient cette initiative comme un modèle potentiel pour d'autres pays de la région, notamment ceux de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), où la facilitation de la circulation des personnes est essentielle pour libérer tout le potentiel du commerce et des investissements intra-africains.

En cas de succès, le modèle de voyage sans passeport entre la Zambie et la Namibie pourrait inspirer des accords similaires en Afrique australe, orientale et même occidentale.