Afrique: L'Afrique du Sud s'apprête à rejoindre Afreximbank en tant que membre à part entière

Addis-Abeba — L'Afrique du Sud s'est rapprochée de son objectif de devenir membre souverain à part entière de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), première institution de financement du commerce extérieur du continent, après l'approbation du projet par son cabinet, a annoncé le gouvernement jeudi.

Selon Reuters, l'adhésion à part entière à Afreximbank, dont le bilan s'élève à 35 milliards de dollars, offrirait à l'économie la plus industrialisée d'Afrique un accès élargi aux produits commerciaux et d'investissement.

La décision intervient alors que l'Afrique du Sud cherche des marchés d'exportation alternatifs suite à l'intensification des tensions tarifaires avec les États-Unis, a rapporté Business Insider Africa.

Une adhésion à part entière pourrait améliorer l'accès de l'Afrique du Sud aux produits commerciaux et d'investissement, essentiels à ses marchés d'exportation.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie plus large du pays visant à approfondir l'intégration financière en Afrique.

L'Afreximbank a récemment été au coeur d'un débat sur la nécessité de restructurer ses prêts aux pays africains en cas de défaut de paiement souverain. Malgré cela, la volonté de Pretoria d'adhérer marque un tournant stratégique vers l'approfondissement de l'intégration financière continentale.

Le gouvernement a annoncé qu'il obtiendrait une participation de classe A, ce qui lui donnerait un rôle plus important dans la gouvernance de la banque, notamment en influençant son orientation stratégique, sa structure et la nomination de ses dirigeants.

Aucun calendrier n'a été fixé quant à la date à laquelle l'adhésion définitive de l'Afrique du Sud sera finalisée.

L'Afrique du Sud n'a pas pu rejoindre l'Afreximbank en tant que membre souverain fondateur lors de sa création en 1993, en raison de son isolement international sous l'apartheid. Elle a ensuite acquis une participation non spécifiée en 2017, mais n'a pas officiellement adhéré au traité portant création de la banque.

L'Afreximbank compte quatre catégories d'actionnaires. La classe A comprend les gouvernements africains et les institutions financières régionales comme la Banque africaine de développement, qui détiennent collectivement plus de 50 % des actions dans 53 États membres.

Les actions restantes sont réparties entre les actionnaires de classe B, notamment les banques commerciales et les fonds de capital-investissement, et les investisseurs de classe C, qui comprennent des entités et des particuliers étrangers détenant des certificats de dépôt cotés à la Bourse de Maurice.