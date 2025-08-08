Addis-Abeba — Le Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, Dr Mohamed Yakub Janabi, a salué les progrès en Éthiopie dans la gestion de son système de santé, réaffirmant l'engagement de l'organisation à soutenir les efforts nationaux.

Lors de sa première visite officielle en Éthiopie, le directeur a rencontré la ministre de la Santé, Dr Mekdes Daba.

Dans son entretien exclusif avec ENA, le Directeur régional a indiqué avoir eu un échange productif avec la ministre de la Santé sur divers sujets.

« J'ai eu l'occasion de voir comment le système de santé est géré en Éthiopie. J'ai donc eu une excellente impression ; nous avons abordé divers sujets. »

Selon le Directeur régional, la discussion avec le ministre de la Santé a notamment porté sur les actions du gouvernement, sur l'aide que l'OMS peut apporter en tant qu'acteur majeur du secteur sur le continent, et sur la manière dont elle peut venir en aide aux personnes en situation de crise humanitaire.

Soulignant que l'Éthiopie est le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, Dr Janabi a déclaré : « La gestion de son système de santé nécessite un effort supplémentaire. Je félicite sincèrement le gouvernement, sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, pour les progrès accomplis.»

D'après les données, « j'ai constaté une nette baisse de la mortalité maternelle. Les progrès réalisés par le pays sont donc visibles.»

Il a exprimé l'engagement de l'OMS à poursuivre sa collaboration étroite avec l'Éthiopie, soulignant l'importance stratégique du pays pour la promotion des priorités en matière de santé et de développement sur le continent.

Dr Mohamed Yakub Janabi s'est également entretenu avec des représentants de l'UA, de l'ONU et des partenaires de développement.

L'engagement de haut niveau du Directeur régional auprès des autorités nationales ainsi que des représentants de l'UA, de l'ONU et des partenaires de développement a souligné l'importance du financement de la santé et de la production locale pour renforcer la souveraineté sanitaire, la préparation aux situations d'urgence et les priorités sanitaires dans la Région africaine.