Addis-Abeba — Les initiatives mises en oeuvre pour assurer la souveraineté alimentaire sont essentielles pour éviter toute forme de dépendance et permettre la couverture indépendante des besoins humanitaires, a révélé Shiferaw Teklemariam, Commissaire éthiopien à la gestion des risques de catastrophe.

La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a commencé à dispenser des formations de renforcement des capacités aux professionnels issus des institutions représentatives centrales et régionales, à l'académie africaine de l'excellence de Leadership.

A l'occasion, le Commissaire a souligné que l'Éthiopie dispose de ressources naturelles abondantes et de conditions environnementales favorables.

Cependant, le pays a été associé à une dépendance à l'aide, faute d'avoir su exploiter efficacement son potentiel et le transformer en avantages tangibles, a-t-il souligné.

Depuis la réforme, le gouvernement a mis en oeuvre une série d'initiatives encourageantes en matière de développement agricole visant à mettre fin à la dépendance et à atteindre la souveraineté alimentaire, a dévoilé Shiferaw.

Il a également souligné que les activités menées dans le cadre de l'« aide humanitaire par l'autosuffisance » contribuent à changer les mentalités et les pratiques de dépendance.

Le Commissaire a exhorté toutes les parties prenantes à bien comprendre et mettre en oeuvre ce processus, soulignant la nécessité d'une action collective pour garantir son succès.

Selon lui, la formation de deux jours offrira une plateforme pour explorer les moyens d'optimiser l'utilisation des ressources locales et de renforcer les capacités institutionnelles afin de parvenir à l'autosuffisance.