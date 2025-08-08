Ethiopie: Les initiatives mises en oeuvre pour assurer la souveraineté alimentaire sont essentielles pour éviter toute forme de dépendance - Commissaire à la gestion des risques de catastrophe

8 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Les initiatives mises en oeuvre pour assurer la souveraineté alimentaire sont essentielles pour éviter toute forme de dépendance et permettre la couverture indépendante des besoins humanitaires, a révélé Shiferaw Teklemariam, Commissaire éthiopien à la gestion des risques de catastrophe.

La Commission éthiopienne de gestion des risques de catastrophe a commencé à dispenser des formations de renforcement des capacités aux professionnels issus des institutions représentatives centrales et régionales, à l'académie africaine de l'excellence de Leadership.

A l'occasion, le Commissaire a souligné que l'Éthiopie dispose de ressources naturelles abondantes et de conditions environnementales favorables.

Cependant, le pays a été associé à une dépendance à l'aide, faute d'avoir su exploiter efficacement son potentiel et le transformer en avantages tangibles, a-t-il souligné.

Depuis la réforme, le gouvernement a mis en oeuvre une série d'initiatives encourageantes en matière de développement agricole visant à mettre fin à la dépendance et à atteindre la souveraineté alimentaire, a dévoilé Shiferaw.

Il a également souligné que les activités menées dans le cadre de l'« aide humanitaire par l'autosuffisance » contribuent à changer les mentalités et les pratiques de dépendance.

Le Commissaire a exhorté toutes les parties prenantes à bien comprendre et mettre en oeuvre ce processus, soulignant la nécessité d'une action collective pour garantir son succès.

Selon lui, la formation de deux jours offrira une plateforme pour explorer les moyens d'optimiser l'utilisation des ressources locales et de renforcer les capacités institutionnelles afin de parvenir à l'autosuffisance.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.