Ethiopie: La stratégie « Ethiopie numérique 2025 » renforce la compétitivité mondiale - Ministère de l'innovation et de la technologie

Addis-Abeba — Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a déclaré aujourd'hui que la stratégie « Éthiopie numérique 2025 » a connu un vif succès, contribuant fortement à améliorer la position du pays dans l'économie numérique mondiale.

Le ministère a souligné que l'exposition Future Tech-2025, une initiative clé pour faire progresser l'économie numérique du pays, se tiendra au Nouveau Centre international de congrès en novembre.

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse avec l'Ethiopian ICT Park, où les responsables ont également présenté d'autres projets majeurs, notamment la stratégie « Ethiopie numérique 2025 », l'initiative « 5 millions d'Ethio-Coders » et de nouvelles opportunités d'investissement dans les technologies et l'innovation.

Muluken Kere, ministre d'État de l'Innovation et de la Technologie, a indiqué que la stratégie « Ethiopie numérique 2025 » a renforcé la compétitivité de l'Éthiopie dans l'économie numérique mondiale.

Il a également révélé que l'exposition Future Tech-2025, qui se tiendra du 28 au 30 novembre 2025 au Nouveau Centre international de congrès, devrait contribuer significativement à soutenir ces progrès.

Il a exhorté les Éthiopiens qualifiés en technologie, ainsi que les entreprises privées et publiques, à participer activement à l'exposition, soulignant que la participation collective est essentielle à la construction d'une économie numérique robuste.

Henok Ahmed, PDG du Parc TIC éthiopien, a pour sa part déclaré que l'exposition Future Technology présenterait les réalisations de la stratégie Éthiopie numérique 2025.

Il a expliqué que cette stratégie met l'accent sur les produits et services de développement technologique des secteurs public et privé, ajoutant que l'exposition jouerait un rôle crucial dans l'avancement de la future stratégie Éthiopie numérique 2030 et servirait de plateforme pour promouvoir les projets en cours au Parc TIC.

Abiot Bayu, conseiller principal en innovation et technologie, a confirmé que la stratégie Éthiopie numérique 2025 avait déjà permis des avancées remarquables dans le renforcement de la compétitivité de l'économie numérique de l'Éthiopie.

Le conseiller a constaté des progrès significatifs dans plusieurs domaines clés, notamment le développement des compétences numériques, la finance numérique, l'identification numérique, les services gouvernementaux et le commerce en ligne, ainsi que l'initiative visant à former 5 millions de codeurs.

Il a déclaré que des cadres modernes, comme la Proclamation pour les startups, sont actuellement mis en oeuvre pour capitaliser sur les succès de la Stratégie Éthiopie numérique 2025, qui a déjà posé des bases solides pour renforcer la compétitivité du pays dans l'économie numérique mondiale.

Redwan Abdi, PDG du Centre de recherche pour le développement de l'innovation et de la coopération, a ajouté que le prochain salon renforcerait les partenariats public-privé en matière de développement technologique.

Il a souligné que l'événement sera axé sur l'investissement et la diplomatie, les compétences et l'innovation, l'élaboration de politiques, les partenariats et le développement des investissements directs étrangers en Éthiopie, impliquant quelque 1 000 entreprises internationales.

La participation de hauts fonctionnaires, de membres de la communauté diplomatique, de partenaires du développement technologique et de diverses entreprises de développement a été confirmée.