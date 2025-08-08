Afrique: Participation du Soudan à la Conférence de l'ONU sur les Pays en Développement Enclavés

Le sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, l'ambassadeur Idriss Ismaïl Faragallah, accompagné de l'ambassadeur Al-Sadiq Abdallah Elias ont participé à la Conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral, tenue à Awaza, Turkménistan, du 5 au 8 août 2025.

La conférence, inaugurée par le président turkmène Serdar Berdimuhamedov en présence du Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a réuni près de 20 chefs d'État et de gouvernement ainsi que 3 000 participants.

Le programme "Awaza 2024-2034" a été présenté, axé sur la transformation structurelle, les infrastructures, le commerce, l'intégration régionale et la résilience.

Dans son intervention, l'ambassadeur Idriss Ismaïl a souligné l'engagement du Soudan à faciliter l'accès des pays voisins enclavés à ses ports, plaidant pour des projets transfrontaliers, une réforme du système financier mondial et un renforcement des capacités dans les domaines clés. Il a aussi alerté sur les menaces sécuritaires posées par les mercenaires actifs dans la région.