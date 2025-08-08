Afrique: Le gouvernement Soudanais salue la Déclaration du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine

8 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)
Par AfA

Le gouvernement du Soudan a exprimé son plein soutien à la déclaration issue de la 1293e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, présidée par l'Algérie. Cette déclaration rejette fermement la création du soi-disant "Conseil présidentiel de fondation" par les milices Al-Dagalo, et réaffirme l'engagement du Conseil envers la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan.

Le gouvernement a salué le soutien exprimé à la feuille de route annoncée par le président du Conseil souverain, Abdel Fattah Al-Burhan, ainsi que l'appui à la "Gouvernement de l'Espoir" dirigé par le Premier ministre Dr. Kamil Idris.

Khartoum a également salué la condamnation explicite des violations perpétrées par les milices dans El Fasher et d'autres régions du Darfour et du Kordofan, et appelle les organisations humanitaires à garantir l'acheminement de l'aide aux civils affectés.

Le gouvernement soudanais a renouvelé sa demande à la communauté internationale de condamner les ingérences extérieures dans le soutien aux milices, et se félicite de l'appel du Conseil de paix et de sécurité à identifier les parties impliquées, avec l'appui de CISSA, AFRIPOL et d'autres mécanismes africains.

Enfin, le gouvernement a accueilli favorablement l'annonce d'une visite prochaine du Conseil de paix et de sécurité au Soudan, dans le cadre d'une coopération renforcée avec l'Union africaine, et espère le retour rapide du bureau de l'UA à Khartoum.

