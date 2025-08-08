Soudan: La Russie réaffirme son soutien à la souveraineté du pays

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinin a réitéré le soutien ferme de la Russie à la souveraineté et à l'unité territoriale du Soudan, rejetant toute tentative de déstabilisation du pays.

Lors d'une rencontre à Moscou avec l'ambassadeur du Soudan en Russie, Mohamed El-Ghazali Siraj, et le représentant permanent du Soudan auprès des Nations Unies, El-Harith Idris, les deux parties ont salué le niveau élevé de coordination entre leurs missions, notamment à New York, concernant les dossiers soudanais au Conseil de sécurité.

L'ambassadeur El-Ghazali a présenté un exposé sur la situation actuelle au Soudan, dénonçant la création du soi-disant "Conseil présidentiel" dirigé par le rebelle Hemedti, considéré comme une atteinte à la souveraineté du pays. Cette initiative a été largement condamnée à l'échelle régionale et internationale.

De son côté, l'ambassadeur El-Harith a exprimé sa gratitude pour le soutien constant de la Russie et s'est dit confiant dans la poursuite de cette position favorable au Soudan.

Les discussions ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales, en particulier dans les domaines économiques, avec un appel à dynamiser la coopération commerciale et les efforts de reconstruction.