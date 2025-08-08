Tchad: 25 ans de prison requis contre l'ancien Premier ministre Succès Masra dans l'affaire Mandakao

Vendredi 8 août, au troisième jour du procès de l'affaire de Mandakao à Ndjamena, l'ancien Premier ministre n'a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés. Succès Masra, accusé d'avoir « diffusé des messages de nature raciste et xénophobe », d'« assassinat » ou encore d'« association de malfaiteurs » en lien avec le conflit intercommunautaire de Mandakao, a entendu le réquisitoire du ministère public : 25 ans ans de prison ferme contre lui et 65 de ses co-accusés

Au procès du massacre de Mandakao, perpétré le 14 mai 2025 au Tchad, la séance de ce vendredi 8 août dans l'après-midi a débuté par les plaidoiries des avocats de l'État, qui se sont constitués partie civile. « Ce n'est pas un conflit entre communauté ni un conflit foncier. C'est le prémisse d'un cas de génocide », a déclaré l'un des avocats. Car pour lui, les événements de Mandakao auraient été planifiés « par un groupe de personnes contre un autre », et tout aurait été « savamment orchestré », le point de départ étant un message de Succès Masra, qui circule depuis 2023.

Dans cette affaire, on retrouve deux dossiers : celui de 74 hommes accusés d'avoir participé au massacre, et donc celui de Succès Masra, ancien Premier ministre. Vendredi après-midi, les avocats de l'État ont demandé que les accusés soient condamnés solidairement à verser 5 milliards de francs CFA, ainsi que la confiscation de tous les biens de l'ancien chef du gouvernement.

Puis, est venu le moment du réquisitoire du ministère public : 25 ans de prison ferme sont requis contre Succès Masra et 65 de ses co-accusés, tandis que neuf autres bénéficient du doute ; le procureur général a demandé leur acquittement.

Les plaidoiries de la défense des 74 accusés ont ensuite débuté. « Vous n'avez pas une seule empreinte dans ce dossier. Vous n'avez pas un seul témoin oculaire ni de vidéo filmant les auteurs du massacre », a plaidé l'une des avocates, qui a demandé, faute de preuves, que l'ensemble des accusés soient acquittés. Les avocats de Succès Masra ont ensuite pris la parole à leur tour pour défendre leur client. On ignore encore si le verdict sera donné ce vendredi ou plus tard.