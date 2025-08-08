Afrique de l'Ouest: BRVM - Le titre SAFCA Côte d'Ivoire à la tête du Top5 pour la seconde journée consécutive

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 8 août 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre SAFCA (Société Africaine de Crédit automobile) Côte d'Ivoire occupe pour la seconde journée consécutive la tête du Top5 des plus fortes hausses de cours.

Le cours de cette valeur est ainsi passé de 1 055 FCFA le 6 août 2025 à 1 130 FCFA ce vendredi 8 août 2025, soit une hausse de 7,11% en valeur relative et 75 FCFA en valeur absolue. Au premier semestre 2025, la SAFCA avait réalisé un résultat net bénéficiaire de 226 millions de FCFA contre une perte de 37 millions FCFA au premier semestre 2024.

De l'avis de la direction de l'entreprise, cette amélioration reflète la solidité du modèle en cours de mise en œuvre, combinant dynamisme commercial et discipline opérationnelle. Les investisseurs ont ainsi sanctionné positivement les bons résultats semestriels de la société. Il faut souligner qu'à la fin de l'exercice 2024, malgré la perte enregistrée par la société, le résultat net s'était nettement amélioré avec - 165 millions de FCFA contre -579 millions de FCFA en 2023.

Après SAFCA (plus 7,11% à 1 130 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 5,09% à 1 135 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 4,07% à 1 790 FCFA), Oragroup Togo (plus 2,53% à 1 620 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (4,19% à 1 400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 550 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,71 % à 25 400 FCFA), BOA Niger (moins 2,71% à 2 510 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité (moins 2,27% à 2 150 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,84% à 4 810 FCFA).

La valeur totale des transactions est remontée à 2,917 milliards de FCFA contre 371,598 millions FCFA la veille.

La capitalisation du marché des actions a connu une baisse de 9,034 milliards, s'établissant à 12 018,441 milliards de FCFA contre 12 027,475 milliards de FCFA le 6 août 2025. Quant à la capitalisation du marché obligataire, elle est en baisse de 2,833 milliards, passant de 10 525,582 milliards de FCFA la veille à 10 522,749 milliards de FCFA ce vendredi 8 août 2025.

Les indices sont tous en baisse. L'indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,07% à 311,72 points contre 311,95 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,15% à 150,76 points contre 150,98 points la veille. La plus forte baisse est celle de l'indice BRVM Prestige avec-0,80% à 127,91 points contre 128,94 points précédemment.