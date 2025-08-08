Afrique de l'Ouest: Le Trésor Public obtient 40 milliards FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l'UEMOA

L'Etat du Sénégal, à travers la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), a obtenu ce vendredi 8 août 2025, la somme de 40 milliards de FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3 et 5 ans organisée sur le marché financier de l'UEMOA.

Cette émission, qui s'est déroulée dans tous les pays membres de l'UEMOA, vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat du Sénégal. Pour ce faire, la DGTCP avait mis en adjudication un montant de 40 milliards FCFA. Au terme de l'opération, UMOA-titres a recensé des soumissions globales des investisseurs de 43,670 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 109,18%.

Le montant des soumissions retenu est 40 milliards et celui rejeté à 3,670 milliards. Ce qui donne un taux d'absorption de 91,60%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,97% pour les bons, 7,64% pour les obligations de 3 ans et 7,54% pour celles de 5 ans.

Le Trésor Public s'est engagé auprès des investisseurs à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 9 août 2026. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur la valeur nominale de ces bons.

Quant au remboursement du capital des obligations, il se fera à la date d'échéance fixée au 11 août 2028 pour celles de 3 ans et 11 août 2030 pour celles de 5 ans. Le paiement des intérêts se fera par an selon le taux de 6,30% pour celles de 3 ans et 6,45% pour celles de 5 ans et ce dès la fin de la première année.