interview

Très dynamique, avec un grand ancrage historique, le complexe militaro-industriel turc se positionne aujourd'hui comme l'un des grands atouts de la Turquie. Avec ses nombreuses entreprises, qui se distinguent par des produits très performants et appréciés dans le monde entier, l'industrie militaire turque gagne aussi du terrain en Afrique.

Évoluant dans les domaines du textile technique et des équipements destinés aux forces de sécurité, Raff Military Textile est en train d'explorer le marché sénégalais. Son Directeur général, Eray Yükseloğlu, revient dans cet entretien sur la visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Turquie et sur les perspectives de collaboration avec le Sénégal.

Le Premier ministre du Sénégal a entamé une visite en Turquie et a prévu de rencontrer le patronat turc. Dans le domaine de l'industrie de la défense, quelles sont les opportunités que la Turquie peut offrir au Sénégal ?

La Turquie a réalisé des avancées majeures dans l'industrie de la défense au cours des dernières années. En tant que Raff Military Textile, nous faisons partie de cet écosystème dynamique, avec une expertise spécifique dans le textile technique et les équipements destinés aux forces de sécurité. Nous produisons une large gamme de produits : équipements militaires, uniformes techniques, matériels pour les forces de police, vêtements résistants au feu, etc.

Pour un pays comme le Sénégal, qui cherche à renforcer sa sécurité nationale, la Turquie peut être non seulement un fournisseur fiable, mais aussi un partenaire stratégique. Nos solutions sont adaptées aux conditions climatiques locales et aux besoins opérationnels spécifiques. En plus des produits, nous sommes également ouverts à la coopération dans les domaines de la formation, du soutien logistique et de l'accompagnement technique.

Comment les hommes d'affaires turcs perçoivent-ils le Sénégal ?

Le Sénégal est perçu comme l'un des partenaires les plus stables et les plus fiables d'Afrique de l'Ouest par les entreprises turques. Chez Raff Military Textile, nous ne considérons pas le Sénégal comme un simple marché d'exportation, mais comme un partenaire stratégique à long terme.

La stabilité politique, la position géographique centrale et l'ouverture du Sénégal au commerce international sont des facteurs très attractifs pour les investisseurs turcs. Nous apprécions également le professionnalisme des institutions sénégalaises, leur transparence et leur volonté de trouver des solutions durables. Tout cela renforce notre motivation à développer des partenariats solides et pérennes dans le pays.

Il est aussi prévue une visite d'une délégation commerciale turque le 15 septembre prochain à Dakar. Quelles sont vos attentes par rapport à cet événement ?

Nous voyons cette mission commerciale comme une excellente opportunité de renforcer la coopération économique entre nos deux pays. Chez Raff Military Textile, notre objectif principal lors de cette visite est de rencontrer directement les acteurs publics et privés au Sénégal, de mieux comprendre leurs besoins et de proposer des solutions sur mesure dans nos domaines de spécialisation.

Nous souhaitons également identifier des partenaires locaux pour des collaborations concrètes, qu'il s'agisse de distribution, de projets conjoints ou d'assistance technique. Nous croyons fermement que ces rencontres à Dakar seront bénéfiques, à la fois pour notre entreprise et pour le développement de relations commerciales plus profondes entre la Turquie et le Sénégal.