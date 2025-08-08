Sénégal: La Sen-Pna veut se doter d'un nouveau siège à Diamniadio

La délocalisation du siège de la Pharmacie nationale d'approvisionnement à Diamniadio et la modernisation des plateformes régionales visent à surmonter les contraintes de stockage et de logistique actuelles afin de mieux répondre aux besoins croissants du système de santé sénégalais. Le projet a été présenté, hier, au ministre de la Santé, Ibrahima Ly, lors de sa visite au siège de cette structure.

La Pharmacie nationale d'approvisionnement (SEN-Pna) se prépare à une transformation majeure pour relever les défis de la souveraineté sanitaire du pays. Lors de la visite du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, au siège de cette structure, le directeur général a présenté un projet de délocalisation et de modernisation de l'infrastructure de l'institution, jugée essentielle pour garantir un approvisionnement efficace en médicaments.

Le directeur général de la Pna, Dr Seydou Diallo a souligné que le siège actuel et plusieurs plateformes régionales, sont confrontés à des problèmes d'espace de stockage et de logistique. Des contraintes qui limitent la capacité de l'organisme, qui a plus de 70 ans d'histoire, à répondre aux besoins croissants du système de santé sénégalais.

Dr Seydou Diallo a présenté le projet de délocalisation du siège vers la ville nouvelle de Diamniadio et la construction de pôles logistiques régionaux comme un levier stratégique. Il vise à moderniser l'outil national d'approvisionnement en produits de santé et à asseoir durablement la souveraineté pharmaceutique du pays.

Selon lui, cette initiative s'inscrit dans la dynamique de « rupture systémique » impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. Le directeur général de la Pna a précisé que ce dossier est désormais aligné sur les exigences de la loi sur la gouvernance des investissements publics et prêt à être soumis au plus haut niveau de l'État pour une inscription dans la prochaine loi de finances.

Près de 29 milliards de FCfa d'arriérés

« Ce projet est désormais prêt à être porté au plus haut niveau de l'État », a déclaré Dr Seydou Diallo, invitant le ministre à en être le « porteur, le défenseur et le catalyseur ». En plus de ce projet d'envergure, le directeur général a soulevé deux autres points importants.

Il a attiré l'attention du ministre sur les arriérés de paiement des programmes et structures de santé, qui s'élèvent à près de 29 milliards de FCfa, un montant qui pèse lourdement sur la trésorerie de la Pna. Il a également plaidé pour le paiement des primes annuelles des travailleurs pour les années 2023 et 2024, soulignant le retard de plus d'un an dans le versement de ces revenus essentiels pour les agents.

Avant sa visite à la Sen-Pna, le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy s'était rendu à l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp). Accompagné de sa délégation, il a souligné l'importance d'un système de régulation efficace pour les médicaments.

Le ministre a expliqué que cette visite s'inscrit dans une démarche de souveraineté pharmaceutique visant à produire des médicaments de qualité et à renforcer les soins de santé. Il a mis l'accent sur le rôle stratégique de l'Arp dans un contexte de forte demande en médicaments. Selon M. Sy, le défi du gouvernement est de garantir l'accès à des médicaments abordables.

Il a fustigé la mauvaise qualité des médicaments vendus dans la rue, appelant les acteurs de la santé à sensibiliser la population aux dangers de ces produits. Le directeur général de l'Arp, Dr Alioune Ibnou Talib Diouf a rappelé les missions de l'Agence, qui a permis de relancer la production locale de médicaments ces dernières années.