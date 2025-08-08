Sénégal: Un guide pratique à la gouvernance des sociétés des secteurs privé et parapublic

« Le Conseil d'administration face à la gestion de l'entreprise : guide pratique pour les membres de Conseils d'administration ». C'est l'intitulé de l'ouvrage de l'expert-comptable Mamadou Barry, par ailleurs commissaire aux comptes et auditeur financier et comptable. À travers cet ouvrage, il « initie » les membres des Conseils d'administration et des Conseils de surveillance à la lecture et à l'interprétation des états financiers. Ce livre constitue « un guide pratique » qui permet aux administrateurs d'une société d'exercer leurs rôles de contrôle de la gestion de l'entreprise.

L'expert-comptable Mamadou Barry vient de publier un ouvrage consacré aux Conseils d'administration des entreprises des secteurs privé et parapublic et aux Conseils de surveillance des organismes publics. Intitulé « Le Conseil d'administration face à la gestion de l'entreprise : guide pratique pour les membres de Conseils d'administration », ce livre de 269 pages réparties en 51 chapitres vient « combler un vide ».

Le constat, selon son auteur, également auditeur financier et comptable, est que les membres des Conseils d'administration et des Conseils de surveillance, y compris les présidents de ces sociétés et organismes, sont nommés, pour la plupart, « sans une formation préalable à la méthodologie de contrôle de la gestion et à la lecture des états financiers de synthèse qu'ils doivent arrêter annuellement et soumettre à l'approbation des actionnaires et de l'État propriétaire de l'entreprise ». « Cette méconnaissance entraîne certaines dérives dans la gestion de l'entreprise qu'un Conseil d'administration bien outillé aurait permis d'éviter », dit-il.

M. Barry rappelle que les textes de l'Acte uniforme Ohada relatif au droit des sociétés commerciales et du Gie (Auscgie) mettent, entre autres, à la charge des membres des Conseils d'administration « un rôle de contrôle permanent de la gestion de l'entreprise exercée par la direction générale ».

À l'en croire, ce contrôle peut s'exercer à tout moment, suivant des formes diverses, notamment par l'entremise des Comités spécialisés et du Comité d'audit que l'Auscgie et la nouvelle loi d'orientation n° 2022-08 du 19 avril 2022 imposent aux Conseils d'administration de créer en leur sein. Cet ouvrage prend ainsi en compte toutes ces considérations et met l'administration en situation d'exercer ses fonctions dans les meilleures conditions.

Toutes les dispositions des textes légaux et réglementaires régissant les entités du secteur parapublic y ont été prises. Chaque chapitre du livre est structuré autour des textes de l'Auscgie et textes légaux et réglementaires applicables aux Conseils d'administration, des commentaires de l'auteur relativement à ces documents et des aspects et méthodologie du contrôle à exercer par le Conseil d'administration corrélativement à la gestion de la direction générale.

Une partie du livre est consacrée à l'initiation des administrateurs n'ayant pas un prérequis dans les domaines de la finance et de la comptabilité « pour leur permettre d'exercer dans de bonnes conditions une prérogative importante mise à leur charge ». Il s'agit particulièrement de l'arrêté des états financiers annuels de synthèse avant leur transmission à l'Assemblée générale ordinaire (Ago) des actionnaires.

Au milieu de l'ouvrage, on retrouve des pages jaunes à travers lesquelles l'auteur explicite le contenu du bilan et celui du compte de résultat. L'objectif, souligne Mamadou Barry, « c'est de permettre aux administrateurs qui n'ont pas un prérequis en matière financière et comptable de pouvoir lire un bilan, de l'interpréter et de le critiquer ». Il les familiarise ainsi à la lecture et à la critique du budget.

Cet ouvrage permet également de « situer les responsabilités des Conseils d'administration et des directions générales des entreprises ou des entités concernées. Il aidera les administrateurs et les dirigeants à l'exercice d'une bonne gouvernance de l'entreprise ou de l'entité, à donner à l'État, aux actionnaires et aux tiers traitant avec l'entreprise ou l'entité (bailleurs de fonds, banques, fournisseurs...), « une image fidèle » de la situation financière et comptable de l'entreprise ou de l'entité.