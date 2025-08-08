Sénégal: Chantage sexuel - Une fillette de 15 ans poignarde un homme de 30 ans, à Thiès

Une histoire de chantage sexuel a conduit une adolescente de 15 ans, à poignarder mortellement, un homme de 30 ans au quartier Diakhao. Le drame est survenu dans la soirée du jeudi 7 août 2025, vers les coups de 21 heures, dans le quartier de Diakhao, à Thiès Nord. Selon des sources policières, la jeune fille aurait fait l'objet de chantage et menace de divulgation d'images intimes de la part de sa victime, un maçon âgé de 30 ans.

Ce dernier ayant obtenu des images intimes de la jeune mineure, avait commencé à prendre l'habitude de les utiliser comme moyen pour contraindre la fille de 15 ans à avoir des relations intimes, au moins à trois reprises.

C'est à la quatrième tentative que la fille, aurait saisi le couteau avec lequel, le maçon le menaçait, pour le poignarder mortellement. Les éléments du commissariat central de la police de Thiès, ont ouvert une enquête à la suite de l'arrestation de la fillette pour élucider cette affaire qui a ému tout le quartier de Diakhao.