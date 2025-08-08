Sénégal: Prytanée militaire de Saint-Louis - L'excellence scolaire célébrée

Le Prytanée militaire de Saint-Louis a clôturé l'année scolaire 2024-2025 par sa traditionnelle cérémonie de remise des prix, présidée par le général Mbaye Cissé, Chef d'état-major général des armées.

L'établissement a enregistré 95 % de réussite au baccalauréat avec 41 mentions, 100 % au BFEM et 16 distinctions au Concours général sénégalais, dont deux premières places en sciences. Ahmed Babou, meilleur élève du Concours général a décroché la médaille d'or aux Olympiades africaines de mathématiques, et Abdoulaye Kébé, élève de Terminale S1, s'est illustré en mathématiques et physique-chimie.

70 élèves ont reçu des prix d'excellence et d'honneur mais ce sont au total 220 élèves qui ont été primés cette année. Le Prytanée a également été sacré meilleure école lors des Journées d'Animation Scientifique, confirmant son rang d'école d'excellence à vocation africaine. Le chef d'état-major général des armées, le général Mbaye Cisse a présidé la cérémonie.

Il a salué l'esprit d'excellence qui caractérise depuis des décennies le Prytanée. Le colonel Abdoulaye Mbengue, commandant du Prytanée militaire s'est, pour sa part, félicité des performances des enfants de troupes tant au niveau interne que dans les concours au niveau national et international.