Sénégal: Grand Magal de Touba 2025 - Dakar Dem Dikk déploie près de 500 bus

La société de transport public Dakar Dem Dikk (DDD) a dévoilé hier son dispositif exceptionnel pour assurer l'acheminement des pèlerins à Touba pour le grand Magal. Depuis la Direction générale où les préparatifs battent leur plein, tout est fin prêt : bus alignés, équipes mobilisées, dépannage mobile sur place. Les premiers départs sont fixés à ce dimanche dès 6 heures du matin avec un total de près de 500 bus mobilisés jusqu'au mardi 12 août pour le transport des fidèles dans les meilleures conditions.

A quelques jours du Grand Magal de Touba, la société de transport public Dakar Dem Dikk, a levé le voile, hier, sur son important dispositif opérationnel pour faciliter l'acheminement des fidèles vers la ville sainte. Elle s'active depuis son siège à Dakar, pour garantir un acheminement fluide des milliers de fidèles attendus à Touba.

Sur toute l'étendue de l'esplanade de la direction générale, une farandole de bus, prêts à prendre la route, traduisent l'ampleur de l'opération. Véhicules nettoyés, équipes techniques à l'oeuvre, tout indique un professionnalisme rodé à l'événement. Au coeur du dispositif, Abdoulaye Ndione, directeur technique de Dakar Dem Dikk, explique que l'opération repose sur un plan en trois phases :

préparation, exécution et évaluation. La première phase consiste à effectuer un contrôle de l'ensemble des véhicules qui seront affectés au Magal en passant par le dispositif de freinage des véhicules, les lumières, l'habitacle pour le confort des passagers, affirme-t-il. Ces opérations de préparation qui se déroulent tous les jours de 19h à 5 h du matin jusqu'au jour du départ permettent de s'assurer un meilleur état technique de l'ensemble des véhicules Pour le directeur technique, seuls les bus jugés aptes sont retenus pour l'opération.

De son cote, Daouda Diawara, Coordonnateur du transport urbain à Dakar Dem Dikk détaille la logistique de la phase d'exécution. Selon lui, cette année, près de 500 bus de 35 places seront mobilisés sur quatre sites déjà déterminés à Dakar. « Quatre sites de départ sont mobilisés à Dakar à savoir la gare de Colobane, Arène nationale, Yoff et Galandou Diouf. Trois jours avant le Magal, le bal des bus commence : 150 bus le dimanche, 170 le lundi, 160 le mardi, fait-il savoir.

Daouda Diawara informe les fidèles que les départs se dérouleront de 6h à 14h sur tous les sites sauf à Galandou Diouf où pour le premier jour les départs vont s'arrêter à 13h. « Exceptionnellement, pour Galandou Diouf, on a un souci. Ça coïncide avec un match de Navétane. Donc, à ce niveau là, le dispositif sera levé à 13h », a-t-il précisé. Ainsi, il appelle l'ensemble des fidèles à se présenter très tôt sur les sites pour un acheminement sans anicroches.

Dispositif impressionnant

Dakar Dem Dikk informe aussi que cette année, ce sont principalement les bus du réseau urbain de Dakar Dem Dikk qui seront mobilisés. Ce sont des bus neufs de 35 places, non climatisés, mais en excellent état, rassure Daouda Diawara. Une exigence de confort tempérée en effet, par des impératifs de sécurité et de capacité. De fait, prenant en compte l'aspect sécuritaire, la société a décidé de déployer sur le terrain, un maillage d'unités mobiles de dépannage sur l'axe Dakar Touba.

Stationnées à Thiès, Mékhé, Diourbel, jusqu'à l'entrée de Touba, ces équipes interviendront en cas d'incident, grâce à des fourgons spécialement équipés. Même une fois à Touba, les véhicules seront réévalués pour assurer les retours dans les meilleures conditions, a précisé Abdoulaye Ndione. Fidèle à sa vocation de service public, Dakar Dem Dikk entend faire du transport vers Touba un exemple de rigueur et d'engagement. Une mission sociale autant que logistique.

TRANSPORT VERS TOUBA

Un tarif social, des horaires fixes

Dans sa logique de service public, Dakar Dem Dikk maintient une politique tarifaire accessible à tous pour le Grand Magal. Cette année encore, les tarifs sont fixés à 4000 FCfa par passager, en alignement avec ceux pratiqués par Sénégal Dem Dikk, l'entité interurbaine, « Nous participons à un événement national, à forte portée religieuse et sociale. Il est donc naturel d'adopter une politique tarifaire solidaire », insiste Daouda Diawara, Coordonnateur du transport urbain à Dakar Dem Dikk.

Cette volonté traduit l'engagement de l'entreprise à rendre le transport accessible, « à l'occasion du Magal, un évènement d'une dimension international, en particulier pour les populations les plus modestes», a-t-il assuré. Pour ce qui est des horaires de départ, les bus quitteront les différents sites entre 6h et 14h, avec une exception notable sur le site de Galandou Diouf, où les départs s'arrêteront à 13h au premier jour, dimanche, pour éviter une interférence avec un match de Navétanes.

Les voyageurs sont donc appelés à se présenter tôt sur les sites pour garantir leur embarquement. Les sites de départ sont également répartis pour décongestionner les flux. Ainsi quatre sites sont retenus à savoir, la Gare de Colobane, l'Arène nationale, Yoff et à Galandou Diouf. Ce sont les véhicules du réseau urbain de Dakar qui ont été mobilisés pour l'occasion, preuve de la priorité donnée à l'événement. « La capacité de 35 places par bus est strictement respectée pour éviter toute surcharge », a précisé Daouda Diawara.

RETOURS ET ÉVALUATION APRÈS MAGAL

Une sécurité renforcée à toutes les étapes

Le retour des pèlerins est pris autant au sérieux que le départ. Dès le lendemain du Magal, les 14 et 15 août, Dakar Dem Dikk redéployera ses bus sur les mêmes axes pour assurer les retours vers Dakar.

Le dispositif technique reste opérationnel durant toute la période du Magal, avec des équipes mobiles prêtes à intervenir jusqu'au dernier convoi. C'est pourquoi, sur place à Touba, chaque bus arrivant est réexaminé par une équipe technique. Ce contrôle post trajet permet d'éviter tout risque mécanique pour le trajet retour. « C'est une mesure de sécurité essentielle pour anticiper toute panne ou défaillance sur la route du retour », souligne, Abdoulaye Ndione, directeur technique.

Au terme de l'événement, un rapport tech -nique complet est établi. Celui-ci évalue la performance des équipes, les pannes éventuelles, les interventions réalisées et les points d'amélioration. C'est un outil fondamental pour nous permettre de mieux préparer les éditions suivantes du Magal, mais aussi d'autres événements de grande envergure explique M. Ndione. Cette logique d'amélioration continue témoigne de la volonté de Dakar Dem Dikk de faire du Magal un modèle d'organisation dans le transport public sénégalais.