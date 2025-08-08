Gabon: Mohammed Bouzoubaa reçu par le Chef de l'Etat gabonais

8 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par PC

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience ce vendredi 8 août 2025, M. Mohammed Bouzoubaa, Président Directeur Général de la société marocaine TGCC, acteur majeur du secteur de la construction et de la promotion immobilière.

Les échanges ont porté sur la réalisation d'infrastructures prioritaires au Gabon : la construction de logements, de centres hospitaliers universitaires, de complexes hospitaliers et universitaires modernes.

M. Bouzoubaa a exprimé sa volonté de mettre l'expertise et les ressources de TGCC au service du développement du Gabon, tout en saluant les relations fraternelles et historiques entre le Gabon et le Royaume du Maroc.

Il a également rappelé l'engagement constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud et du renforcement des partenariats économiques entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne.

