Gabon: One Forest Youth Initiative à Libreville, la jeunesse africaine, fer de lance de la préservation des forêts tropicales

Du 30 juillet au 1er août 2025, la Baie des Rois de Libreville a vibré au rythme des échanges et des engagements du One Forest Youth Initiative. Cet événement majeur, qui a réuni des jeunes leaders venus des quatre coins de l'Afrique et du monde, a réaffirmé la volonté collective de faire des forêts tropicales une priorité absolue, en plaçant la jeunesse au coeur de cette dynamique cruciale.

Le forum a été un véritable catalyseur d'idées et d'actions, aboutissant à des avancées significatives. Parmi les acquis majeurs, la co-création du « One Manifest » se distingue comme une feuille de route ambitieuse. Élaboré à partir des contributions directes des jeunes, ce document reflète leurs recommandations concrètes en matière de gouvernance forestière, d'engagement citoyen et de solutions durables. Il s'agit d'un appel clair et précis à l'action, fruit d'une réflexion collective et participative.

Le renforcement des capacités a également été un pilier central de ces assises. Grâce à des ateliers interactifs et des dialogues constructifs avec des experts reconnus, des partenaires techniques et des décideurs, les jeunes participants ont pu acquérir de nouvelles compétences et approfondir leurs connaissances sur les enjeux environnementaux complexes. Cette immersion dans les réalités de la conservation leur a permis de mieux appréhender les défis et d'identifier des pistes d'action innovantes.

Un exemple éloquent de l'intégration de la jeunesse dans les politiques de préservation est le Programme Volontaire Forêts. Mis en oeuvre par France Volontaires en partenariat avec l'OFYI (One Forest Youth Initiative), ce programme a été mis en lumière comme un modèle à suivre. Il illustre parfaitement comment le volontariat des jeunes peut être efficacement intégré dans les stratégies nationales de protection des écosystèmes, offrant ainsi des opportunités concrètes aux jeunes de s'engager activement.

Un moment particulièrement poignant du forum a été la mise en lumière du cas spécifique de la République Démocratique du Congo (RDC). En tant que deuxième poumon vert de la planète, la RDC est confrontée à une pression croissante due à l'exploitation minière intensive.

Le forum a souligné l'urgence d'écouter attentivement les voix des jeunes Congolais, dont le dynamisme et la créativité sont essentiels pour construire des mécanismes de conciliation entre la préservation environnementale impérative et l'exploitation durable des ressources naturelles. Il s'agit d'un défi complexe, mais la participation des jeunes offre un espoir de solutions équilibrées et respectueuses de l'environnement.

En termes de perspectives, les jeunes participants ont exprimé leur ferme détermination à assurer le suivi de la mise en oeuvre du One Manifest. Ils insistent également sur la nécessité de structurer des plateformes nationales de jeunesse environnementale, véritables incubateurs d'initiatives et de projets locaux. Enfin, l'intégration active des jeunes dans les mécanismes de décision environnementale, en particulier dans les pays riches en ressources naturelles comme la RDC, est une exigence forte. Il est impératif que les jeunes soient des acteurs à part entière des discussions et des choix qui impactent leur avenir et celui de la planète.

Ce forum a envoyé un message clair et puissant : la jeunesse africaine n'est plus dans l'attente d'une porte qui s'ouvre, elle est résolument engagée à la construire elle-même pour y faire entrer le changement. C'est une génération proactive, consciente des enjeux et déterminée à agir pour un avenir plus vert et plus juste.