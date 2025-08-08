Gabon: Brice Clotaire Oligui Nguema au 65è anniversaire de la Cote d'Ivoire

8 Août 2025
Gabonews (Libreville)
Par PC

Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part le jeudi 7 août 2025 à Bouaké, à la cérémonie commémorative du 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire.

À cette occasion, le Chef de l'État a exprimé sa reconnaissance au Président Alassane Ouattara pour son invitation fraternelle et salué l'hospitalité du peuple ivoirien, ainsi que l'engagement exemplaire de ses Forces de défense et de sécurité.

La présence du Chef de l'Etat à cette célébration, empreinte de solennité et de fraternité africaine, illustre la solidité des liens qui unissent le Gabon et la Côte d'Ivoire.

