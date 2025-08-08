Cote d'Ivoire: Bouaké/65e anniversaire - Le gouvernement s'impose face à la jeunesse ivoirienne lors d'un match de gala

En prélude à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké, hôte officielle des festivités nationales cette année, a vibré, ce mercredi 6 août 2025, au rythme d'un match de gala opposant l'équipe du gouvernement à une sélection de jeunes ivoiriens.

Dans une ambiance conviviale et festive, ce rendez-vous sportif a rassemblé autorités, citoyens et supporters venus nombreux au stade pour vivre ce moment de fraternité. À l'issue de la rencontre, l'équipe du gouvernement s'est imposée sur le score de 2 buts à 1, au terme d'un match disputé mais empreint de fair-play.

Cette victoire symbolique a été saluée par des applaudissements nourris, tant pour la performance des ministres que pour l'enthousiasme et le talent affiché par la jeunesse ivoirienne sur le terrain. Elle traduit également l'esprit de cohésion nationale et de communion entre gouvernants et gouvernés, à la veille d'un moment historique de la République.

Au-delà de la compétition, cette initiative sportive a permis de lancer officiellement les festivités de l'indépendance dans un climat de paix, de fraternité et d'unité, valeurs chères au peuple ivoirien depuis le 7 août 1960.

Le match s'est achevé par une remise de trophées et une série de félicitations aux deux équipes, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales.