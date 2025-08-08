Cote d'Ivoire: Bouaké/65e anniversaire - Le gouvernement s'impose face à la jeunesse ivoirienne lors d'un match de gala

6 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

En prélude à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké, hôte officielle des festivités nationales cette année, a vibré, ce mercredi 6 août 2025, au rythme d'un match de gala opposant l'équipe du gouvernement à une sélection de jeunes ivoiriens.

Dans une ambiance conviviale et festive, ce rendez-vous sportif a rassemblé autorités, citoyens et supporters venus nombreux au stade pour vivre ce moment de fraternité. À l'issue de la rencontre, l'équipe du gouvernement s'est imposée sur le score de 2 buts à 1, au terme d'un match disputé mais empreint de fair-play.

Cette victoire symbolique a été saluée par des applaudissements nourris, tant pour la performance des ministres que pour l'enthousiasme et le talent affiché par la jeunesse ivoirienne sur le terrain. Elle traduit également l'esprit de cohésion nationale et de communion entre gouvernants et gouvernés, à la veille d'un moment historique de la République.

Au-delà de la compétition, cette initiative sportive a permis de lancer officiellement les festivités de l'indépendance dans un climat de paix, de fraternité et d'unité, valeurs chères au peuple ivoirien depuis le 7 août 1960.

Le match s'est achevé par une remise de trophées et une série de félicitations aux deux équipes, en présence de plusieurs membres du gouvernement et des autorités locales.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.