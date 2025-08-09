Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 09 août 2025

revue de presse

Tchad : 25 ans de prison requis contre l'ancien Premier ministre Succès Masra dans l'affaire Mandakao

Vendredi 8 août, au troisième jour du procès de l'affaire de Mandakao à Ndjamena, l'ancien Premier ministre n'a reconnu aucun des faits qui lui sont reprochés. Succès Masra, accusé d'avoir « diffusé des messages de nature raciste et xénophobe », d'« assassinat » ou encore d'« association de malfaiteurs » en lien avec le conflit intercommunautaire de Mandakao, a entendu le réquisitoire du ministère public : 25 ans ans de prison ferme contre lui et 65 de ses co-accusés (Source RFI)

Bissau : Camará entre en fonction, Embaló annonce sa candidature

Braima Camará a officiellement pris ses fonctions ce vendredi 8 août à Bissau, en prêtant serment conformément au décret présidentiel n° 27/2025. Sa nomination, annoncée le 7 août par le chef de l’État, avait suivi le limogeage du gouvernement dirigé par Rui Duarte de Barros.

Lors de la cérémonie, Umaro Sissoco Embaló a annoncé qu’il serait candidat indépendant à l’élection présidentielle du 23 novembre, organisée en même temps que les législatives. Il a affirmé qu’il ne bénéficierait du soutien officiel d’aucun parti politique afin, selon ses termes, « de ne pas être un otage », tout en précisant que tout parti, association ou mouvement pouvait le soutenir sans condition. (Source apanews)

Centrafrique : Le vote national programmé pour le 28 décembre

Les élections générales en Centrafrique auront lieu le 28 décembre. L'Autorité nationale des élections a fait cette annonce le 7 août. Les scrutins présidentiels, législatifs, régionaux, et municipaux seront simultanés.

Les élections locales ont été reportées faute de financement et de listes électorales adéquates. Environ 2,3 millions d'électeurs sont attendus, dont 749 000 nouveaux. (Source Africanews)

Le Burkina Faso invité à adhérer au projet Salkadamna

Le Burkina Faso franchit une nouvelle étape dans sa quête d’autonomie énergétique. Le 6 août 2025, le Président Ibrahim Traoré a reçu une délégation nigérienne venue proposer une alliance autour d’un projet majeur. Au cœur des échanges : le complexe charbonnier de Salkadamna, infrastructure stratégique portée par l’Alliance des États du Sahel. Un projet aux ambitions régionales, symbole d’une volonté commune de souveraineté et de solidarité. (Source Africa 24)

L’Algérie rompt deux accords bilatéraux avec la France, signal d’un durcissement diplomatique

Le 7 août 2025, Alger a annoncé la suspension de deux accords clés avec Paris : l’exemption de visas pour les détenteurs français de passeports diplomatiques et de service, ainsi que les facilités immobilières accordées à l’ambassade de France. Officiellement motivée par la « réciprocité », cette décision marque en réalité un nouveau tournant dans une diplomatie algérienne de plus en plus offensive, qui ne se limite plus à une seule contestation vis-à-vis de la France. (Source Africapresse)

Ballon d'Or : Les joueurs africains parmi les nommés

Le Guinéen Serhou Guirassy, l'Egyptien Mohamed Salah et le Marocain Achraf Hakimi sont les trois Africains sur la liste des 30 finalistes pour le Ballon d'Or.

Le latéral droit du Paris Saint Germain Achraf Hakimi a été l'un des artisans au triomphe des Parisiens la saison dernière en Ligue des champions UEFA notamment. Un trophée que le PSG a remporté face à l'Inter en finale (5-0). Une victoire sans appel pour la toute première fois depuis la création de PSG en 1970. (Source Deutsche Welle)

Togo : Le laissez-passer collectif désormais disponible en ligne

Les demandes de laissez-passer collectif peuvent se faire entièrement en ligne, sans déplacement ni paperasse.

Le laissez-passer collectif, délivré par le ministère de la Sécurité est un document officiel permettant à un groupe de personnes de franchir ensemble les postes frontières terrestres du pays, dans le respect des règles de sécurité et des normes administratives en vigueur. (Source togonews)

Elections 2025 au Gabon : Angélique Ngoma alerte sur l’investiture des PDGistes démissionnaires investis par l’UDB

C’est par le biais d’une correspondance daté du 05 août 2025 que la secrétaire générale du Parti Démocratique Gabonais (PDG) Angélique Ngoma a tenu à exprimer ses préoccupations suite à l’investiture d’anciens cadre du parti de masse par l’Union démocratique des Batisseurs (UDB). Selon la responsable de l’ancien parti au pouvoir, ces investitures pourraient donner lieu à des contentieux électoraux. (Source GabonMediaTime)

Benin : « La Cour ne peut pas changer un article du code électoral », Nourénou Atchadé répond à Patrice Talon

Le député Nourénou Atchadé, deuxième vice-président du parti Les Démocrates a exprimé sa vive inquiétude face à l’intransigeance du président Patrice Talon sur le code électoral. Il appelle à des réformes urgentes pour éviter une crise politique et dénonçant un texte taillé, selon lui, pour exclure son parti de la compétition électorale. (Source beninwebtv)

CHAN 2024 : L'Ouganda bat la Guinée et se relance dans la compétition

Après une première défaite, l’Ouganda s’est relancé dans le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2024), en battant la Guinée (3-0), ce vendredi 8 août au stade national Nelson Mandela à Kampala pour le compte de la 2è journée du groupe C.

Les buts ougandais ont été inscrits par Reagan Mpande (31′), Allan Okello (62′ P), et Ivan Ahimbisibwe (89′). (Source Hespress)



