Guinée: Le centre de santé amélioré Lauriane Doumbouya de Kobaya-Plateau inauguré

Le centre de santé de Kobaya-Plateau amélioré dénommé Madame Lauriane Doumbouya situé dans la commune de Sonfonia, a été inauguré ce vendredi 08 août 2025. La cérémonie inaugurale a regroupé quelques personnalités notamment le ministre du travail et de la fonction publique, Faya François Bourouno et celui du plan et de la coopération internationale, Ismaël Nabé.

Dans son discours, Docteur Oumar Diouhé Bah, ministre de la santé et de l'hygiène publique a déclaré que ce projet sanitaire s'inscrit pleinement dans le cadre du programme Simandou 2040.

<< Ce projet s'inscrit pleinement dans le cadre du programme Simandou 2040 notamment dans son plier 5 santé et bien être qui vise à offrir des services de santé de qualités, équitables, résilients et adaptés aux besoins des populations dans toutes les régions du pays qui consiste les zones rurales enclavées ou longuement marginalisées. Sous l'impulsion du CNRD, notre pays connaît une transformation structurelle majeure dans laquelle le secteur de la santé est placé au coeur des priorités national. Cette dynamique se traduit complètement par des investissements massifs dans la construction, la réhabilitation et l'équipement des structures sanitaires notamment dans les zones précités >>, a précisé le ministre.

Il renchérit en faisant savoir que ce centre de santé amélioré est une pierre de plus à l'édifice d'une Guinée nouvelle plus juste et plus solidaire.

<< L'infrastructure que nous inaugurons aujourd'hui en ai une illustration parfaite. Elle est entièrement financée par le budget national de développement ayant le fruit d'une synergie parfaite gouvernementale dans laquelle chaque ministère a joué parfaitement son rôle. Elle symbolise une rupture avec l'abandon, une réponse aux inégalités d'accès aux soins et surtout un engagement fort en faveur de la pureté humaine. Ce centre de santé amélioré est une pierre de plus à l'édifice d'une Guinée nouvelle plus juste et plus solidaire. Ce centre est un centre de vie, un lieu de prévention, de prise en charge, de vaccination, de promotion de la santé maternelle, néonatale, infantile et communautaire entre autres >>, a fait savoir Docteur Diouhé.

Ce centre de santé est composé notamment d'un bloc opératoire, d'une maternité, d'une administration, et d'un l'aboratoire d'analyse.