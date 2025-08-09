Sénégal: Ranérou - D'importants dégâts enregistrés à la suite d'une forte pluie tombée à Thionokh (habitant)

8 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Matam — Une forte pluie accompagnée d'un vent fort enregistrée dans la nuit de jeudi à vendredi a causé d'énormes dégâts à Thionok, un village du département de Ranérou (nord) endommageant notamment des habitations, emportant des panneaux solaires et provoquant des coupures d'électricité et d'eau, a-t-on appris d'un résident de ce village de la région de Matam.

"Le bilan matériel est lourd avec beaucoup de cases qui sont tombées, des toitures qui ont aussi été emportées par le vent, sans compter le déracinement de nombreux arbres. Les panneaux solaires alimentant les pompes du forage du village ont été endommagés", a déclaré à l'APS, Malick Ba, le chef du village de Thionok, lors d'un entretien téléphonique.

Des blessés légers ont été recensés, a-t-il dit, ajoutant que la fourniture de l'électricité et de l'eau courant a été interrompue pendant un long moment.

Le village de Thionokh se trouve dans la commune de Vélingara Ferlo, dans le département de Ranérou. Il est distant de 9 kilomètres de Koungheul et à moins de 20 bornes de Payar, un village du département de Koumpentoum.

