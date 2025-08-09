Sénégal: Vers l'avènement d'une structure d'appui aux entreprises en difficulté

Fatick — Le gouvernement envisage de mettre en place une structure d'appui aux entreprises en difficulté pour soutenir la dynamique de l'emploi, a indiqué, vendredi, à Fatick, le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Abass Fall.

"L'Etat va bientôt mettre en place une structure qui va appuyer les entreprises en difficulté particulièrement celles relevant du secteur privé", a-t-il notamment assuré.

A Fatick, Abass Fall présidait une réunion spéciale du comité régional de développement organisée dans le cadre des consultations nationales précédant l'élaboration de la politique nationale de l'emploi.

Le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, a ainsi souligné la nécessité pour le gouvernement de disposer de l'ensemble des éléments de réponse sur la situation des entreprises qui ont été fermées.

"La situation de l'emploi à Fatick constitue un réel problème à l'image de ce qui se passe un peu partout. (Dans la réponse à ce problème), il faut prendre en compte la spécificité de chaque zone, en commençant par développer une politique adossée aux potentialités de la région", a laissé entendre Abass Fall.

Il n'a pas manqué de saluer la dynamique engagée par l'Etat du Sénégal pour soutenir l'emploi et les secteurs porteurs de croissance. "On sait qu'il y a des entreprises qui ferment leur porte et cela augmente le taux de chômage. Nous devons agir", a dit M. Fall.