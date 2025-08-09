Sénégal: Cultures urbaines et industries créatives - Lancement de la campagne nationale de remise des subventions 2025

Dakar — La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, a procédé, jeudi, à la remise des premières subventions du Fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives (FDCUIC) au titre de l'année 2025, destinées aux porteurs de projets des régions de Dakar et de Thiès, pour un montant global de 102 millions de francs CFA.

Cette remise marque le démarrage d'une campagne nationale de distribution de financements d'un montant total de 520 millions de francs CFA, au profit de 200 projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projets 2025, a précisé la ministre.

Mme Gaye a rappelé que le FDCUIC, doté de ressources "conséquentes", a pour objectif de "soutenir les acteurs des cultures urbaines, favoriser leur structuration et leur évolution vers de véritables entreprises culturelles". Les projets financés couvrent des volets tels que la formation, la production, la diffusion, les échanges et la mobilité.

Sur les 708 dossiers enregistrés, 280 ont été jugés inéligibles, et 428 ont été déclarés éligibles. Après évaluation, 200 projets ont été retenus et validés pour financement.

Selon la ministre, l'État veille à garantir une répartition équitable des ressources afin que "chaque région, chaque communauté, chaque porteur de projet puisse bénéficier de l'appui public".