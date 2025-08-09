Sénégal: Programme 'WEE 4 LINGEER' - L'ADEPME veut créer une synergie autour de l'autonomisation des femmes

Dakar — L'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) a réuni, vendredi, un comité de pilotage composé d'acteurs institutionnels et financiers, afin de créer une synergie autour de l'autonomisation économique des femmes, à travers le programme "WEE 4 LINGEER".

Cette initiative vise à structurer un cadre national d'accompagnement des petites et moyennes entreprises féminines (PMEF) au Sénégal.

"Il s'agit ici de voir un cadre qui va nous permettre de concevoir un programme spécifique qui va rassembler l'ensemble des initiatives, des partenaires [...] pour parler d'une seule voix, mettre des actions en synergie", a expliqué la directrice générale de l'ADEPME, Marie Rose Faye.

Selon Mme Faye, il existe "beaucoup" d'initiatives et de structures publiques comme privées, qui interviennent dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs, mais sans "nécessairement" une "synergie d'action".

"Il faut quelque chose qui nous permette d'aller au-delà de tout ce qui se fait et de montrer des résultats concrets, à fort impact sur ce que nous faisons depuis longtemps sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs", a -t-elle estimé.

L'ADEPME a développé et lancé le concept "WEE 4 LINGEER" en novembre 2024 pour répondre aux nombreux défis auxquels font face les petites et moyennes entreprises féminines, citant l'accès limité au financement et au marché, la maitrise des nouvelles technologies, la structuration et le manque d'infrastructures.

"C'est la raison pour laquelle on réfléchit sur cette initiative d'incubateur national pour la femme entrepreneur avec un parcours intégré en lui donnant un accompagnement personnalisé", a ajouté Mme Faye.

Le concept "WEE 4 LINGEER" s'inspire des grandes initiatives internationales pour l'autonomisation économique des femmes et vise à construire un cadre stratégique national pour "valoriser", "accompagner" et "faire émerger" des PMEF "championnes", une manière d'impulser une transformation durable du tissu économique sénégalais.

Un document de référence structurant le concept "WEE 4 LINGEER" sera conçu à l'issue de cette réunion, dans le but de définir ses fondements, de déterminer ses objectifs stratégiques, ses axes d'intervention et son dispositif de mise en oeuvre.

"Nous souhaitons vraiment être ce déclencheur pour que les initiatives féminines puissent être aujourd'hui beaucoup plus visibles et simplifiées dans la démarche en termes d'accompagnement pour qu'on puisse présenter des résultats concrets", a déclaré la directrice générale de l'ADEPME.

Le comité de pilotage va également veiller à l'alignement du concept avec les politiques nationales et les bonnes pratiques internationales en matière d'autonomisation économique des femmes.

"Il faut mutualiser nos actions, surtout au moment où on élabore la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme. Et ce concept veut mettre les femmes au coeur de la transformation économique, en leur accordant la reconnaissance qu'elles méritent", a déclaré Nancy Ndour, directrice de l'autonomisation économique de la femme au ministère de la Famille et des Solidarités.