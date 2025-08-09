Afrique: Afrobasket masculin - Le Sénégal en tête du Power Ranking de la FIBA

Dakar — A quelques jours du démarrage de l'Afrobasket masculin 2025 (12-24 août) en Angola, le Sénégal est en tête du Power Ranking de la FIBA, un classement évaluant la force et le potentiel des équipes engagées dans cette compétition africaine.

Les villes angolaises de Namibe, Benguela et Luanda vont accueillir les matchs de la 31e édition de l'Afrobasket masculin.

A quatre jours du début du tournoi, la FIBA-Afrique a établi un classement évaluant le potentiel de chacune des 16 équipes qui prendront au tournoi.

L'équipe nationale du Sénégal, l'une des deux nations avec la Côte d'Ivoire, à avoir remporté tous ses matchs des éliminatoires, domine le classement. Les Lions, 47èmes au FIBA World Ranking, sont l'un des grands prétendants au titre.

Les Lions ont effectué un stage de préparation en Europe où ils ont joué trois matchs amicaux, démarrant par une victoire face à la Côte d'Ivoire (96-92) avant de s'incliner devant la France (91-65). Les Sénégalais ont terminé cette phase avec un succès contre les Polonais (75-69).

Ils ont reçu, jeudi à Dakar, le drapeau national des mains de la ministre des Sports, Khady Diène Gaye.

Vendredi, les Lions ont rejoint la capitale angolaise, Luanda. Le sélectionneur de l'équipe nationale, Ngagne DeSagana Diop a publié, ce même jour, la liste des 12 joueurs retenus pour prendre part à cette édition.

Il s'agit de : Brancou Badio, Karim Mané, Jean Jacques Boissy, Makhtar Guèye, Pape Moustapha Diop, Ibrahima Fall Faye, Amar Sylla, Ousmane Ndiaye, Gora Camara, Ibou Dianko Badji, Babacar Diallo, Ibrahima Diallo.

Ils y joueront leur dernier match amical contre Madagascar, avant le démarrage de la compétition, lundi. Ils affronteront le même jour, l'Ouganda à 11h GMT, en match d'ouverture.

Le Sénégal partage aussi le groupe D avec l'Egypte et le Mali.

Finaliste de l'Afrobasket 2021, la Côte d'Ivoire arrive à la deuxième position.

Les Ivoiriens, 31e mondial, ont réalisé une série de six matchs sur six lors des éliminatoires de l'Afrobasket masculin 2025. La solide équipe des Eléphants est aussi l'une des favoris du tournoi.

Malgré deux défaites lors des éliminatoires, le Soudan du Sud est à la troisième place de ce classement. Les Bright Stars du Soudan du Sud, 23e mondial, ont été battus par le Mali et la République démocratique du Congo. Pour leur deuxième participation à la compétition, ils rêvent de sacre.

Le reste du classement arrive dans cet ordre : 4e Cameroun (64e), 5e Cap-Vert (45e), 6e Angola (33e), 7e Nigeria (42e), 8e Egypte (38e), 9e RDC (72e), 10e Tunisie (36e), 11e Mali (83e), 12e Libye (94e), 13e Guinée (75e), 14e Ouganda (85e), 15e Rwanda (93e), 16e Madagascar (105e).

Le Sénégal avait remporté la médaille de bronze à l'Afrobasket masculin 2021 à Kigali, gagné par la Tunisie aux dépens de la Côte d'Ivoire.

Les Tunisiens avaient aussi remporté l'édition de 2017 qu'elles ont co-organisée avec le Sénégal.

L'Angola est la nation la plus titrée de cette compétition avec onze trophées au total.