Sénégal: Renforcement de capacités des députés sur divers aspects de la vie parlementaire

Dakar — Les députés ont clôturé, vendredi, à Saly (Mbour), un atelier de renforcement de capacités sur divers aspects liés au travail législatif, à la gouvernance, à la diplomatie parlementaire et aux pratiques modernes de gestion publique.

La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.

Ce séminaire vise, selon lui, à doter les parlementaires d'outils nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, par la même occasion à faire de l'institution un pilier fort et crédible de la démocratie sénégalaise.

"Nous avons partagé des moments précieux d'apprentissage et d'échanges, renforçant nos connaissances sur les mécanicismes institutionnels, la législation, le contrôle de l'action gouvernementale, ainsi que sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux", a-t-il dit dans son message publié sur le réseaux social X.

Selon lui, pendant cinq jours, les participants ont pu passer en revue les textes législatifs et réglementaires encadrant le travail parlementaire.

"Ce séminaire est un tremplin. A nous de mettre en oeuvre les enseignements reçus pour faire de notre institution un pilier fort et crédible de la démocratie sénégalaise", a-t-il indiqué.

Le président de l'institution parlementaire n'a pas manqué de saluer l'apport et l'engagement des partenaires techniques et financiers, notamment le Système des Nations unies et le gouvernement du Canada.