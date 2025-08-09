Sénégal: Renforcement de capacités des députés sur divers aspects de la vie parlementaire

8 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les députés ont clôturé, vendredi, à Saly (Mbour), un atelier de renforcement de capacités sur divers aspects liés au travail législatif, à la gouvernance, à la diplomatie parlementaire et aux pratiques modernes de gestion publique.

La cérémonie de clôture a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.

Ce séminaire vise, selon lui, à doter les parlementaires d'outils nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, par la même occasion à faire de l'institution un pilier fort et crédible de la démocratie sénégalaise.

"Nous avons partagé des moments précieux d'apprentissage et d'échanges, renforçant nos connaissances sur les mécanicismes institutionnels, la législation, le contrôle de l'action gouvernementale, ainsi que sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux", a-t-il dit dans son message publié sur le réseaux social X.

Selon lui, pendant cinq jours, les participants ont pu passer en revue les textes législatifs et réglementaires encadrant le travail parlementaire.

"Ce séminaire est un tremplin. A nous de mettre en oeuvre les enseignements reçus pour faire de notre institution un pilier fort et crédible de la démocratie sénégalaise", a-t-il indiqué.

Le président de l'institution parlementaire n'a pas manqué de saluer l'apport et l'engagement des partenaires techniques et financiers, notamment le Système des Nations unies et le gouvernement du Canada.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.