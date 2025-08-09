Congo-Brazzaville: Diplomatie - Trois nouveaux ambassadeurs présentent leurs lettres de créance au chef de l'État

Les nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Royaume d'Espagne, Maria Del Carmen Diez Orejas, de la République de Corée, Jeong Hong Geun, et de la République unie de Tanzanie, Said Juma Mshana, ont pris officiellement, ce 7 août, leurs fonctions avec pour résidence à Kinshasa.

La cérémonie protocolaire de présentation des lettres de créance au président Denis Sassou-N'Guesso s'est déroulée selon les us et coutumes diplomatiques. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne au Congo, Maria Del Carmen Diez Orejas, a été la première diplomate à être reçue par le président de la République. Âgée d'une soixantaine d'années et diplômée en droit, elle dispose d'une expérience de 34 années dans le domaine de la diplomatie, ayant représenté l'Espagne dans plusieurs pays d'Europe, d'Amérique et d'Afrique.

Peu après la diplomate espagnole, le chef de l'État a reçu les lettres de créance de Jeong Hong Geun, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Corée en République du Congo. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques en 1962, interrompues en 1964, puis reprises au début des années 90. La coopération entre le Congo et la Corée du Sud est orientée vers l'économie, le commerce, les transports, les technologies de l'information, la formation, la santé et l'agriculture. « Je ferai de mon mieux pour que ce potentiel de coopération touche d'autres domaines », a écrit Jeong Hong Geun dans le livre d'or.

C'est ensuite l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Unie de Tanzanie, Said Juma Mshana, qui a conclu cette série de présentations de lettres de créance au président Denis Sassou N'Guesso. Très enthousiaste à l'idée d'exercer au Congo, le diplomate tanzanien se donne pour mission de renforcer les liens d'amitié et de coopération qui existent entre son pays et le Congo, deux nations membres de l'Union Africaine qui oeuvrent pour la paix, la stabilité et le développement du continent.