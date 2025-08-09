Afrique: Semi-marathon international de Brazzaville - Près de 6000 athlètes attendus à la 20ème édition

La 20ème édition du semi-marathon international de Brazzaville(Smib) se déroulera le 14 août prochain dans la ville-capitale. Pour cette année, l'évènement, toujours sponsorisé par la Société nationale des pétroles du Congo (Snpc), connaitra la participation de 5971 athlètes congolais et étrangers. Le comité d'organisation de l'évènement l'a annoncé, le 8 août, lors d'une conférence de presse.

« La 20ème du SMIB a battu le record des participants avec 5971 athlètes inscrits, parmi lesquels 158 internationaux venant de 23 pays africains. Cette année, la participation au SMIB était élargie à tous les départements du Congo. Notre ambition est d'atteindre plus de 10 mille participants les prochaines éditions. Pour cette édition, la course sera contrôlée par 200 officiers techniques », a souligné le président du comité de direction du Smib, Raymond Ebata.

Pour bien préparer l'évènement, la SNPC, comme elle le fait d'habitude, a envoyé 10 athlètes congolais en stage au Kenya, dont cinq filles et cinq garçons, afin de leur permettre de renforcer leurs capacités physiques, techniques et opérationnelles. L'objectif poursuivi par l'opérateur pétrolier national est de préparer les athlètes congolais à toute éventualité, mais aussi et surtout d'augmenter leur chance de remporter les premiers prix.

La course se fera sur parcours de 21 kilomètres, dûment certifié par la fédération internationale de l'athlétisme. Elle sera, comme toujours, lancée au boulevard Alfred Raoul, par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors d'une cérémonie solennelle.

L'itinéraire du marathon reste le même. Après le lancement, les athlètes prendront le boulevard Denis Sassou N'Guesso, en passant par la place de la république (ex rondpoint CCF), le rond-point du ministère de la défense, avant sur le pont du 15 août, la case De Gaulle pour revenir sur la route de la corniche.

Itinéraire à parcourir par les athlètes

Les 5.971 coureurs s'ébranleront ensuite en direction du rond-point de la gare, en passant par les Dépêches de Brazzaville, le rond-point chaconat à Mpila, pour remonter sur l'avenue Marien Ngouabi avant de rallier le boulevard, le point de départ.

S'exprimant à cet effet, le président de la fédération congolaise d'athlétisme, Sidney Dandou, partenaire de l'évènement, a fait savoir que le semi-marathon sera désormais classé parmi les épreuves d'intérêt national. Cela ouvrira aux athlètes congolais les portes à l'international.

Le vice-président du comité de direction du Smib, Pascal Akouala Goelot a, pour sa part, souligné que quelques innovations ont été apportées à cette 20ème édition du Smib, dont la certification du parcours par la fédération internationale d'athlétisme.

Créée le 23 avril 1998, la SNPC qui sponsorise l'évènement, est une société pétrolière publique. Elle a pour mission de contribuer au développement et à la gestion efficace du patrimoine pétrolier congolais, d'explorer, d'exploiter, de développer et de distribuer les produits d'hydrocarbure dans le pays.