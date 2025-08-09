Congo-Brazzaville: Economie informelle - Les députés autorisent la création d'une agence nationale

Réunie en séance plénière le 6 août à Brazzaville, l'Assemblée nationale a adopté plusieurs projets de lois dont un portant création de l'Agence nationale pour la transformation de l'économie informelle du Congo (Anteic) et sept relatifs au contrat de partage de production des permis pétroliers.

Etablissement public à caractère administratif, l'Anteic vise la mise en oeuvre de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Cette agence est l'émanation de la recommandation 204 de la Conférence internationale du travail, adoptée en juin 2015. Elle entend, en effet, encourager et aider les organisations des travailleurs, à tous les niveaux à protéger et à promouvoir les droits et les conditions de travail des travailleurs du secteur de l'économie informelle. L'Anteic a pour tutelles les ministères chargés de l'Economie informelle, du Budget, des Comptes publics et des Finances.

Dans le domaine des hydrocarbures, les députés ont, entre autres, approuvé loi portant approbation du contrat de partage de production Likouala II, signé le 13 juin 2025 entre la République du Congo, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), la société Perenco Congo SIA et la société Congo REP S.A.

Ils ont aussi adopté le projet de loi portant avenant n°2 au contrat de partage de production Nsoko II, signé le 8 mai 2025 entre la République du Congo, la SNPC, la société TotalEnergies EP Congo et la société Trident Energy Congo S.A.U ; la loi portant avenant n°8 au contrat de partage de production Haute Mer, entre la République du Congo, la société nationale des pétroles du Congo, la société TotalEnergies EP Congo et la société Trident Energy Congo S.A.U.

Les autres textes de lois votés concernant l'avenant n° 2 au contrat de partage de production Nanga I entre la République du Congo, la SNPC et la société TotalEnergies EPCongo S.A ; la loi portant approbation du contrat de partage de production « Marine A » entre la République du Congo, la SNPC oriental energy S.A.U ; le projet de loi portant approbation du contrat de partage de production « Nanga V » entre la République du Congo, la SNPC et la société oriental energy S.A.U.

Dans la plupart de ces champs, les parts de la SNPC sont en augmentation. Encourageant la SNPC à aller plus loin dans la phase d'exploitation, le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, qui a défendu ces textes devant les députés, en rappelant que le désir du président de la République est de voir la Société nationale des pétroles du Congo être de plus en plus opératrice sur les champs et non une actrice passive.