Tunisie: Fleur d'oranger, piment, poterie - L'artisanat tunisien s'expose à Nabeul

Nabeul a donné, vendredi après-midi, le coup d'envoi à la 18e édition du Salon des métiers de l'artisanat, en présence du ministre du Tourisme Sofiane Tekaya et du ministre du Commerce et du Développement des exportations Samir Abid. L'événement se tient à l'Espace du Salon international de Nabeul du 8 au 17 août 2025, avec la participation de 82 artisans et artisanes venus du gouvernorat de Nabeul et de 11 autres régions du pays.

Lors de leur visite des stands et de leurs rencontres avec les exposants, les deux ministres ont réaffirmé l'importance stratégique de l'artisanat pour l'économie et la société tunisiennes. Ils ont souligné l'engagement de l'État à soutenir les artisans, à lever les obstacles auxquels ils font face, et à encourager l'innovation et la créativité tout en préservant l'authenticité et la richesse culturelle des produits traditionnels tunisiens.

La commissaire régionale de l'artisanat à Nabeul, Sana Mansour Ezzine, a indiqué à l'agence TAP que 56 des participants sont issus de Nabeul, tandis que 26 proviennent d'autres gouvernorats. Ouvert au public chaque jour de 16h à 22h, le salon permet aux artisans de présenter et vendre leurs créations et offre aux visiteurs, tunisiens comme étrangers, une vitrine variée de produits authentiques.

Le programme inclut des ateliers en direct et des stands mettant en avant la broderie, la poterie, la distillation de fleurs et plantes, la gravure sur bois, les articles en bois d'olivier, la vannerie, les vêtements traditionnels, le tissage, les objets décoratifs, les bijoux et accessoires.

Cette édition met également en lumière les lauréats du concours régional « Artis Terroir », consacré à la création de produits inspirés de la gastronomie locale, notamment la fleur d'oranger, le piment et la figue de barbarie de Bouargoub. Organisé en partenariat avec le projet « PAM BAT », ce concours a donné naissance à de nouvelles créations telles que des poteries innovantes, sprays à la fleur d'oranger, parfums et boîtes à épices inspirées du piment.

En marge de l'événement, Sofiane Tekaya a assisté au lancement des travaux de la première phase du projet de village artisanal de Nabeul, d'une durée contractuelle de 360 jours et d'un coût total estimé à 5,35 millions de dinars.

Selon Sana Mansour Ezzine, cette première phase s'étend sur 2 201 m² et comprendra le siège de la délégation régionale de l'artisanat, un centre de design et d'innovation baptisé « Hub Design », deux grandes salles - l'une pour les expositions, l'autre pour les réunions et conférences - ainsi que plusieurs ateliers d'artisanat léger.

Les deuxième et troisième phases, programmées dans le plan de développement 2026-2030, prévoient l'agrandissement du village et des ateliers, ainsi que l'aménagement d'un parking pour accueillir les bus et véhicules des visiteurs et groupes touristiques.