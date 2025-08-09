Tunisie: Maladie coeliaque - Une allocation pour alléger le coût des produits sans gluten

Un arrêté conjoint des ministères des Affaires sociales, de la Santé et des Finances, publié au Journal officiel, instaure une allocation destinée à couvrir les frais alimentaires des patients atteints de maladie coeliaque issus de familles pauvres ou à revenus limités inscrites au programme « Amen Social ».

Entrée en vigueur le 1er janvier 2025, cette mesure répond aux besoins spécifiques des personnes souffrant d'intolérance au gluten, dont le régime alimentaire exige des produits sans gluten généralement plus coûteux.

Pour bénéficier de cette allocation, les familles éligibles doivent déposer une demande écrite accompagnée d'un certificat médical attestant de la maladie coeliaque, délivré par un médecin de la santé publique. L'inscription s'effectue auprès de l'unité locale des affaires sociales la plus proche du domicile.

Selon l'article 2 de l'arrêté, les services compétents du ministère des Affaires sociales procéderont à l'enregistrement des demandeurs dans le registre des données des catégories pauvres et à revenus limités, conformément aux procédures en vigueur.

La maladie coeliaque impose un régime alimentaire strict sans gluten, engendrant un coût financier supplémentaire significatif pour les ménages concernés.