Tunisie: Maladie coeliaque - Une allocation pour alléger le coût des produits sans gluten

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Un arrêté conjoint des ministères des Affaires sociales, de la Santé et des Finances, publié au Journal officiel, instaure une allocation destinée à couvrir les frais alimentaires des patients atteints de maladie coeliaque issus de familles pauvres ou à revenus limités inscrites au programme « Amen Social ».

Entrée en vigueur le 1er janvier 2025, cette mesure répond aux besoins spécifiques des personnes souffrant d'intolérance au gluten, dont le régime alimentaire exige des produits sans gluten généralement plus coûteux.

Pour bénéficier de cette allocation, les familles éligibles doivent déposer une demande écrite accompagnée d'un certificat médical attestant de la maladie coeliaque, délivré par un médecin de la santé publique. L'inscription s'effectue auprès de l'unité locale des affaires sociales la plus proche du domicile.

Selon l'article 2 de l'arrêté, les services compétents du ministère des Affaires sociales procéderont à l'enregistrement des demandeurs dans le registre des données des catégories pauvres et à revenus limités, conformément aux procédures en vigueur.

La maladie coeliaque impose un régime alimentaire strict sans gluten, engendrant un coût financier supplémentaire significatif pour les ménages concernés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.