Tunisie: Violente agression d'un chien à Sousse - L'auteur placé en détention provisoire

8 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le parquet près le tribunal de première instance de Sousse 1 a ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite de l'agression d'un chien par un citoyen.

L'auteur des faits, un éleveur de moutons domicilié à Zaouia, Sousse, a été placé en garde à vue dans le cadre des investigations.

Selon les premiers éléments, l'homme aurait frappé l'animal avec un objet contondant, en l'occurrence une houe, causant une paralysie totale et un grave saignement au niveau des yeux.

L'affaire, révélée sur les réseaux sociaux, a déclenché une vague d'indignation parmi les internautes et les défenseurs des droits des animaux, qui dénoncent un acte de cruauté inacceptable et réclament des sanctions exemplaires.

