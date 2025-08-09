Sénégal: Le CEMGA met en exergue l'importance de l'école dans le développement d'un pays

8 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Le Général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'État-major général des Armées (CEMGA) a mis en exergue vendredi, la place importante que joue l'école dans le développement d'un pays.

"L'école est et demeure un chemin obligé pour le développement d'un pays. En ce sens qu'elle participe à l'éclosion des ressources humaines de qualité capables de diriger nos institutions et de nous mener vers un développement durable", a-t-il déclaré.

Le Général Mbaye Cissé intervenait à l'occasion de la cérémonie solennelle de distribution des prix, édition 2025 au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis.

"Bien plus qu'une simple institution d'apprentissage, l'école est le creuset où se forge les fondements de notre future société comme le rappelle fort justement Nelson Mandela +L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde+", a-t-il notamment ajouté.

Présidant cette cérémonie au nom du ministre des Forces armées, le CEMGA a réaffirmé l'engagement des Armées à garantir un environnement scolaire propice à cet établissement mais également à la performance des apprenants.

Le meilleur élève du Concours général 2025, Ameth Babou, de la classe de Première S1 a été récompensé de même que Abdoulaye Kébé, meilleur élève en Terminale avec des prix d'excellence. D'autres Enfants de troupe qui se sont illustrés durant l'année académique 2024/2025 au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis ont été aussi primés.

Cette cérémonie a également enregistré la présence, entre autres, du Commandant de la Zone militaire Nº2, du Colonel Thiendella Fall, du commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, du Colonel Abdoulaye Mbengue, du chef de corps du 12e Bataillon d'instruction de Dakar-Bango, et le Colonel Famory Traoré.

