Sénégal: Le Prytanée militaire de Saint-Louis a marqué le tableau de l'excellence scolaire en 2025 (Commandant d'école)

Le Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis (PMS) a marqué cette année de son empreinte le tableau de l'excellence scolaire sénégalaise, a déclaré le Colonel Abdoulaye Mbengue, commandant de l'établissement.

"Mon Général, nous pouvons ainsi retenir que cette année le Prytanée militaire de Saint-Louis a encore marqué de son empreinte glorieuse le tableau de l'excellence scolaire sénégalaise aussi bien dans les salles de classes que lors des examens et concours", a-t-il affirmé à l'occasion de la cérémonie solennelle de distribution des prix au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis.

Cette cérémonie s'est déroulée à la salle polyvalente du Prytanée militaire de Saint-Louis, sous la présidence du général de corps d'armée, Mbaye Cissé, Chef d'état-major général des armées (CEMGA).

S'appuyant sur une moyenne générale de l'école de 14,17/20, a-t-il poursuivi, le PMS s'est encore illustré de fort belle manière lors des examens nationaux avec 95% au baccalauréat accompagné de 49 mentions auxquels se sont ajoutés les 100% au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM).

Outre ces performances, l'édition 2025 du Concours général vient selon lui rappeler, si besoin en est, le label d'établissement d'excellence du Prytanée militaire de Saint-Louis dont la devise est "Savoir pour mieux servir".

Ce baromètre de l'excellence, parmi tant d'autres, a révélé une nette progression tant dans le nombre et dans la qualité des distinctions surtout au niveau des matières scientifiques, a-t-il notamment fait savoir.

Dans sa communication, le commandant Mbengue a salué le record de cette année avec deux enfants de troupe sur les deux plus hautes marches du podium.

"Ces enfants de troupe, meilleurs élèves des classes de Terminale et de Première ont respectivement brillé avec une mention Très bien au Baccalauréat Série S1 et aussi avec une médaille d'or lors des compétitions africaines de mathématiques qui se sont tenues au Botswana", s'est-il félicité.

Ces performances scolaires résultent d'un travail collégial du commandement, de l'encadrement militaire, du corps professoral et du personnel de soutien sous l'attention et les orientations précises du chef d'état-major général des armées à travers les grands commandements et services concernés, a-t-il fait valoir.

Il a par ailleurs indiqué que pour cette année, un accent particulier a été mis sur le numérique, la sensibilisation et l'éducation à la technologie mais aussi l'exploitation au maximum des opportunités offertes par l'Intelligence artificielle (IA). Le tout en prenant compte les orientations des plus hautes autorités étatiques en ce qui concerne l'enseignement de la science.

Le meilleur élève du Concours général 2025, Ameth Babou, inscrit en Première S1, a été récompensé lors de cette cérémonie, de même que Abdoulaye Kébé, meilleur élève en Terminale avec des prix d'excellence. D'autres enfants de troupe qui se sont illustrés pour l'année académique 2024/2025 au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis ont été aussi primés.

Cette cérémonie a également enregistré la présence du commandant de la Zone militaire numéro 2, Thiendella Fall, du chef de corps du 12e Bataillon d'instruction de Dakar-Bango, le colonel Famory Traoré.